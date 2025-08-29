Lecce-Milan, le pagelle. Giallorossi generosi ma Gaspar e Danilo Veiga troppo imprecisi

Un Lecce volitivo e disciplinato perde contro un Milan incerottato e confusionario. I gol al 65′ di Loftus-Cheek e all’ 85′ di Pulisic piegano al tempo stesso Falcone e la resistenza dei giallorossi che si sono sacrificati a tutto campo ma non hanno mai impensierito Maignan. Né Camarda né Stulic sono stati messi in condizione di battere il portiere francese; tutto il pressing dei salentini è stato così vanificato da una serie di errori difensivi con Gaspar e Danilo Veiga apparsi disattenti nei momenti topici del match.

Primo tempo

Un Lecce operaio fa della corsa e del sacrificio la sua cifra stilistica. I giallorossi concedono al Milan soltanto un paio di occasioni con Loftus-Cheek (colpo di testa parato dal solito Falcone) e Gimenez (tiro di poco al lato sul finire del tempo). Per il resto i salentini corrono, pressano, non danno ritmo ai rossoneri, raddoppiano le marcature, anticipano gli avversari a tutto campo. Encomiabili le prove di Ramadani, Morente, Kaba, Pierotti, Coulibaly e Tiago Gabriel. Annullato, dopo revisione Var, un gol a Gabbia al 3′ per evidente spinta su Coulibaly.

Secondo tempo

I giallorossi iniziano bene la ripresa ma quando sembrano avere la partita in pugno subiscono prima il gol di Gimenez (annullato per fuorigioco) e poi quello di Loftus-Cheek (stavolta convalidato) che al 65′ incorna una punizione nata per fallo su Saelemakers. In entrambi i casi a perdersi l’uomo è Gaspar che appare poco reattivo e poco attento. Il raddoppio all’ 85′ è il frutto di una leggerezza di Danilo Veiga che non controlla il pallone e lascia correre in porta Pulisic, appena subentrato.

Le pagelle

Falcone: 6,5

Danilo Veiga: 5

Gaspar: 5

Tiago Gabriel: 6

Gallo: 6

Coulibaly: 6

Ramadani: 6,5

dall’82 Helgason: s.v.

Kaba: 6,5

dal 62′ Berisha: 6

Pierotti: 6,5

dal 62′ Sottil: 6

Camarda: 6

dal 46′ Stulic: 6

Tete Morente: 6,5

dall’82 Ndri: s.v.