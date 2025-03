Lecce-Milan, crisi e riscatto a confronto

Sabato 8 marzo, alle ore 18:00, lo stadio Via del Mare di Lecce sarà teatro di un match cruciale per entrambe le squadre: Lecce-Milan. La partita, valida per la 28ª giornata di Serie A, mette di fronte due formazioni in un momento delicato della stagione, alla ricerca di punti preziosi per i rispettivi obiettivi.

Lecce: a secco di gol e in cerca di punti salvezza

Il Lecce si presenta alla sfida reduce da due sconfitte consecutive per 1-0 e da un preoccupante periodo di sterilità offensiva: zero gol segnati nelle ultime quattro partite. Un dato allarmante per la squadra di Giampaolo, che evidenzia le assenze di giocatori capaci di segnare anche fuori dal reparto offensivo, 18 gol segnati tutti con attaccanti, che evidenziano un vuoto che momentaneamente non si colma. Nonostante il rientro di Pierotti, che si è allenato regolarmente in settimana, rimangono in dubbio le condizioni di Helgason e Krstovic, alle prese con uno stato febbrile l’islandese e per problemi fisici l’attaccante montenegrino. La squadra salentina, attualmente a 25 punti, ha bisogno di invertire la rotta per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Milan: crisi di risultati e contestazioni

Il Milan arriva a Lecce in una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Le tre sconfitte consecutive hanno acuito le tensioni all’interno dello spogliatoio e alimentato le contestazioni dei tifosi. La squadra di Conceicão, che ha subito 6 gol nelle ultime tre partite, deve fare i conti con diverse assenze importanti: gli squalificati Maignan e Pavlovic, oltre agli infortunati Emerson Royal e Florenzi. In dubbio anche Loftus-Cheek. Nonostante le difficoltà, il Milan, attualmente nono in classifica, non può permettersi ulteriori passi falsi che allontanerebbero maggiormente la squadra di Conceicão dalla zona Europa.

Le quote dei bookmakers

Secondo bet365 la vittoria del Milan è quasi sicura, una quotazione di 1.73, vittoria giallorossa quotata a 5.00 e pareggio a 3.60. Leggermente diverso il pronostico di Sisal che abbassa le quotazioni delle due vittorie a 1.70 per i rossoneri e 4.90 per i giallorossi e alza quella del pareggio a 3.50.

Le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, João Felix, Leão; Gimenez.

Dove vedere la partita

La partita Lecce-Milan sarà in diretta streaming su Dazn.