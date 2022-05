Lucioni – Hjulmand – Coda: la spina dorsale dei giallorossi non tradisce mai. Le pagelle di Lecce – Pordenone

Dopo il pomeriggio thrilling di Vicenza, il Lecce si regala una serata tranquilla per festeggiare davanti al popolo giallorosso la decima promozione in Serie A. Nella prima frazione non manca un po’ di imprecisione e di confusione, ma ad inizio ripresa Zan Majer con un preciso colpo di testa nella porta del Pordenone regala al Lecce promozione e campionato. Ecco le pagelle degli undici di Mister Baroni nell’ultima del torneo cadetto.

Gabriel: 6

Spettatore non pagante. Mai impegnato realmente dal Pordenone.

Gendrey: 6

Spinta costante e sovrapposizioni sull’out di destra. Esce nella ripresa per far posto a Calabresi.

Lucioni: 7

Il capitano guida sin dall’inizio la sua squadra e con personalità e leadership protegge la sua area di rigore.

Tuia: 6,5

L’ex Benevento gestisce al meglio la difesa salentina in coppia con capitan Lucioni.

Gallo: 6,5

Onnipresente sulla corsia di sinistra dove è bravo a prendere il fondo e mettere in mezzo palloni importanti.

Gargiulo: 6

Il centrocampista campano risulta utile nella costruzione del gioco e aiuta l’impostazione in fase offensiva.

Hjulmand: 7

Sempre dominatore del centrocampo il danese che detta i tempi di gioco e smorza sul nascere le iniziative avversarie.

Majer: 7

Dopo un primo tempo confusionario, inizia la ripresa sbloccando la gara con un gol di testa su uno dei suoi soliti inserimenti in area. Decisivo.

Strefezza: 6,5

Sempre tra i più propositivi in avanti per la squadra giallorossa, sfiora anche lui il gol in più occasioni ma non riesce a inquadrare la porta.

Coda: 6

Tantissime le occasioni capitate sui piedi del bomber campano, sfortunato e impreciso. Sprecone. Ma a uno come lui tutto è concesso…

Di Mariano: 7

Un rebus per la difesa dei ramarri che non riescono quasi mai a contenerlo. Da una sua iniziativa personale nasce l’assist per il gol di Majer.

Dal 65′ Helgason: 6

L’islandese entra a risultato acquisito e gestisce al meglio il pallone in mezzo al campo.

Dal 65′ Calabresi: 6

Ottimo ingresso del terzino destro romano che, con la solita aggressività, gioca l’ultima mezz’ora.

Dall’81’ Bijorkengren: s.v.

Dal 90′ Rodriguez: s.v.

Dal 90′ Ragusa: s.v.

Baroni 7,5

Il mister corona una stagione perfetta con una vittoria che vale la coppa. La sua squadra aggredisce il match sin dall’inizio e porta a casa un risultato meritato dominando in lungo e largo e creando occasioni da gol a raffica.