Il Lecce Primavera di Coppitelli è un rullo compressore. Batte la Samp ed è primo in classifica

Il Lecce Primavera di Federico Coppitelli non si ferma più. Dopo aver battuto in casa nel turno serale infrasettimanale il Frosinone, i giallorossi si impongono anche contro la Sampdoria di bomber Montevago. Primo posto in classifica consolidato e tanto fieno in cascina a livello di punti ed esperienza in prospettiva play off. Impossibile non fare un paragone tra questi campioncini scelti uno ad uno da Pantaleo Corvino e dal suo staff e quelli che qualche decennio fa diventarono giocatori importanti sotto le cure tattiche e tecniche di Mister Robertino Rizzo.

La vittoria con la Sampdoria è certamente frutto di un piccolo tocco della fortuna visto che scaturisce all’ultimo tiro in porta del match di Berisha al minuto 93′. Il talento kosovaro completa la rimonta iniziata al 72′ con Burnete dopo che nella prima frazione i blucerchiati erano passati in vantaggio con Montevago.

Un Lecce che colpisce per la maturità dimostrata sul rettangolo verde di gioco, per la saggezza tattica che lo porta ad assorbire i colpi liguri – che esprimono indubbiamente un buon calcio – e a ribattere con costante pericolosità. Una squadra che trova anche nella panchina le risorse per porre rimedio a qualche empasse dei titolari e che dimostra la validità di un gruppo che può dare soddisfazioni incredibili.

Prossima sfida tra le mura amiche il 26 febbraio, alle ore 11.00, contro il Cesena fanalino di coda.

Ph. di copertina: Andrea Stella