Campionato Primavera, Lecce – Roma 5-0. Poker incredibile di Burnete

Il Lecce Primavera di Coppitelli strapazza la Roma di Guidi per 5 a 0 tra le mura amiche del Deghi Center di San Pietro in Lama. La vittoria è figlia di un poker di bomber Burnete e dell’immancabile gol di Corfitzen che ormai centra la porta con sequenza settimanale. Il portiere capitolino Baldi ha visto i sorci verdi in un pomeriggio assolato. A proposito dei marcatori, se il danese sta conquistando tutti per la continuità sotto rete, il rumeno è già nel cuore dei tifosi giallorossi che addirittura lo vorrebbero in prima squadra. L’abbraccio che il centravanti ha stretto con il vice di Coppitelli, Ernesto Javier Chevanton, è sembrato quasi un passaggio di testimone tra il passato il futuro dei bomber in maglia giallorossa. I gol di Burnete sono stati dei gioielli da incastonare nell’ album dei ricordi di questa bellissima annata: di testa, di rapina, di potenza con tiro a giro. Il repertorio è completo! A Salomaa non è riuscito il gol, ma il tridente della Primavera di Corvino è da lustrarsi gli occhi, pensando che la riserva Daka è già pronto per confrontarsi con altri campionati. Vulturar, Berisha e Samek sono sembrati di un altro pianeta rispetto a Pisilli, Cassano, Pagano. Perfino fenomeni difensivi come Munoz, Dorgu, Pascalau (espulso per proteste nel finale dal Sig. Bonacina che aveva sventolato il cartellino rosso anche all’allenatore salentino) e Hasic – che si solito si alzano di una spanna sugli altri – sono sembrati allo stesso livello del gruppo, a testimonianza di una crescita costante di tutto il team.