Il Lecce batte lo Spezia 2-1 in amichevole, decidono Krstovic e Camarda

In un’amichevole ricca di spunti alla Raiffeisen Arena di Bressanone, il Lecce si è imposto per 2-1 sullo Spezia, mostrando buone indicazioni in vista della prossima stagione. La squadra di Di Francesco ha saputo reagire al momentaneo pareggio dei liguri allenati da D’Angelo (che nella scorsa stagione hanno sfiorato la Serie A perdendo la finale play off con la Cremonese), affidandosi all’esperienza di Krstovic e al fiuto del gol del giovane talento Camarda.

Queste le formazioni iniziali:

Lecce (4-3-3): Falcone, Veiga, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Kaba, Ramadani, Helgason, N’Dri, Krstovic, Banda. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Penev, Kouassi, Berisha, Morente, Rafia, Gorter, Camarda, Coulibaly, Ubani, Kovac, Addo, Tiago Gabriel, Pierret, Esposito. All. Di Francesco

Spezia: Sarr, Wisniewski, Esposito, Elia, Nagy, Vlahovic, Di Seri, Aurelio, Candelari, Mateju, Hristov, Nagy, Vlahovic, Di Serio. A disposizione: Mascardi, Crespi, Leonardo, Benvenuto, Onofri, Giorgeschi, Bertoncini, Insignito, Lorenzelli, Djankpata, Baldetti, Verde, Artistico, Cugnata, Lontani. All. D’Angelo

Il match si è sbloccato quasi subito grazie a un calcio di rigore trasformato da Krstovic, che ha portato in vantaggio i salentini, penalty per un mano della difesa bianconera. La reazione dello Spezia non si è fatta attendere e il pareggio è arrivato con Vanja Vlahovic, promettente attaccante proveniente dal vivaio dell’Atalanta. Il gol è scaturito da un’ingenuità difensiva del Lecce e da un errore in chiusura da parte di Gaspar, che ha permesso a Vlahovic di insaccare con un delizioso pallonetto che ha beffato Falcone.

Tuttavia, il Lecce non si è scomposto e nel finale di partita, quando era bella è iniziata tutta la girandola delle sostituzioni, è arrivata la rete decisiva di Francesco Camarda. Il giovane talento, scuola Milan, ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria efficacia sottoporta, siglando il gol della vittoria. La sua prestazione ha confermato le grandi aspettative riposte su di lui, evidenziando una maturità e una freddezza da attaccante navigato nonostante la giovane età.

La vittoria nell’ amichevole trasmessa in diretta dall’ emittente SportItalia, fornisce a Di Francesco indicazioni importanti sul lavoro da svolgere, sia dal punto di vista tattico che su quello delle individualità. La capacità di concretizzare le occasioni, unita alla brillantezza di giovani promettenti come Camarda, lascia ben sperare i tifosi giallorossi per il futuro. Da rivedere la fase difensiva alla luce delle troppe occasioni concesse agli spezzini, ma di questi tempi ci può stare.