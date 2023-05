Maledetto Milan. I rossoneri risuscitano lo Spezia e inguaiano il Lecce

Con i gol di Przemyslaw Wisniewski e Sasà Esposito, lo Spezia di Semplici batte il Milan di Pioli e si rimette in corsa per la lotta salvezza nel campionato di calcio italiano. Dopo la Cremonese, i rossoneri sono in vena di regali anche contro i liguri. Il tutto a spese del Lecce di Baroni che ha visto svanire la vittoria contro la Lazio al 94′ con il rocambolesco pari di Milinkovic Savic. Adesso le lunghezze di distanza tra i salentini e i Liguri si sono assottigliate a 2. Ovvio che il prossimo incontro al Via del Mare tra Lecce e Spezia, previsto per domenica 21 maggio alle 12.30, sarà decisivo per la retrocessione. I giallorossi che hanno commesso tanti errori in questo finale di stagione non potranno sbagliare.

Brutta la sconfitta del Milan al ‘Picco’. Probabilmente distratti dal derby di martedì prossimo con l’Inter, valido per il ritorno della semifinale di Champions che vale un biglietto per la finalissima di Istanbul, i rossoneri infarciti di riserve hanno perso contro lo Spezia che era reduce da un filotto di risultati negativi. Lo scarso impegno del Milan o lo stato di forma pessimo influiscono in maniera determinante nella lotta per non retrocedere. La terzultima di campionato, nel lunch match del 21 maggio, tra Lecce e Spezia sarà decisiva.