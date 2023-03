Campionato Primavera, Lecce – Udinese 1-0. Un gol di Corfitzen e ‘Super Borbei’ blindano i giallorossi al primo posto

Con la vittoria al Deghi Center sull’Udinese, il Lecce Primavera di Federico Coppitelli continua la sua meravigliosa cavalcata alla guida della classifica del Campionato. 4 i punti di distanza dal Frosinone (42 punti) che nella giornata di ieri, in rimonta, ha avuto la meglio per 5 a 2 sulla Samp di bomber Montevago grazie anche ad una tripletta di Condello, un fenomeno che presto vedremo calcare campi professionistici. Non è stata una vittoria facile quella dei giallorossi che nella ripresa hanno sofferto tanto, tantissimo. Le parate miracolose di Borbei e tre traverse hanno impedito il pareggio dell’Udinese. Nella seconda frazione i salentini non sono mai riusciti ad essere pericolosi ma la squadra è così solida da vincere anche quando non esprime il calcio a cui ha abituato tutti.

Primo tempo

Sono bastati 15′ ai giallorossi per passare in vantaggio grazie al gol del danese Corfitzen su sponda di bomber Burnete. La prima frazione è trascorsa tranquilla, grazie alla gestione matura della marcatura. Mai sporcati i guantoni di Borbei; al solito, Dorgu, Munoz, Pascalau, Vulturar, Berisha e Salomaa hanno dettato legge. Una nidiata incredibile quella messa su da pantaleo Corvino che fa sperare il ritorno dei fasti del passato.

Secondo tempo

La ripresa si è aperta con un grande spavento causato dalla traversa del centravanti friulano, il portoghese Vivaldo Semedo, servito dal ghanese Asante. A portiere battuto, ci hanno pensato i legni a fermare i bianconeri. Per allentare la pressione avversaria, mister Coppitelli al 60′ fa entrare Mc Jannet, poi è la volta di Ciucci per aumentare la diga a centrocampo. Ma l’Udinese spinge, colpisce altre due traverse e impegna il portiere rumeno in numerose situazioni. Solo il fischio finale, giunto come una liberazione, segna il termine di tanta sofferenza. Il Lecce vince, vince ancora. Domenica prossima, alle 15.00 salentini in Sardegna contro il Cagliari, 12° in classifica a 28 punti, reduce dalla sconfitta di Napoli nell’anticipo del sabato.

Roma – Empoli, Verona – Fiorentina e Sassuolo – Cesena chiuderanno la 23esima giornata nelle tre sfide del pomeriggio di lunedì 13 marzo.

Ph. di copertina: Andrea Stella