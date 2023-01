Il salentino Mirko Elia vince la Supercoppa Primavera con la Fiorentina. La ‘sua’ Trepuzzi esulta

Se il buongiorno si vede dal mattino… il futuro del calciatore salentino Mirko Elia, trepuzzino doc, non potrà che essere di successo. Il giovane difensore, in forza alla Fiorentina Primavera allenata da Mister Alberto Aquilani, ieri sera, in quel dell’U Power Stadium di Monza ha conquistato la SuperCoppa Primavera della lega Calcio superando l’Inter di Cristian Chivu.

Nella sfida che ha opposto i vincitori della Coppa Italia dello scorso anno con quelli che si sono giudicati il Campionato Primavera al termine dei Play Off, ha avuto la meglio la squadra toscana del Patron Commisso che nelle gare secche sembra essere imbattibile. Complimenti ad Aquilani, giovane tecnico di grande successo ma anche a tutti i ragazzi della sua rosa che hanno sovvertito il pronostico. Tra questi importante la presenza di Mirko Elia, difensore viola dal sangue salentino visti i natali in quel di Trepuzzi che piano piano si sta ritagliando il suo spazio in una compagine che vanta fenomeni che sarebbero pronti a giocare già con i professionisti. Stiamo palando, per esempio, del bomber albanese, Eljon Toci, 20 anni, 183 centimetri, sulle orme di Vlahovic. Elia sta ben figurando nella squadra Viola e Aquilani, in campionato, l’ha più volte schierato. L’impressione è che il forte didensore salentino possa imporsi a breve nel calcio che conta e chissà…eslodere tra i big in maglia giallorossa.

Tra i primi a complimentarsi con lui e la famiglia il primo cittadino di Trepuzzi, Giuseppe Taurino.