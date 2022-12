Nardò sbanca Ferrara, terzo successo consecutivo per i granata

Tris per gli uomini di coach Di Carlo che trovano il successo in trasferta a Ferrara. Vittoria pesante per Nardò che conferma il suo splendido periodo di forma e guarda al match di mercoledì, quando l’HDL sfiderà Rimini al Pala “San Giuseppe” di Lecce.

Poletti e Borra per Nardò, Smith per Ferrara in un avvio di gara caratterizzato da attacchi frenetici e palle perse. Russ Smith firma il suo esordio in granata con una tripla mente Vasl rileva Parravicini, autore di due falli. Ancora il neoacquisto dell’HDL protagonista con un and-one, poi l’ex Jerkovic e Vasl a scambiarsi favori dall’arco: 16-21 al termine del primo quarto. Tassone da tre, Donda schiaccia su servizio di Smith, poi ancora il numero 3 dall’arco: +9 Nardò e timeout ordinato da coach Leka. Jerkovic si mette in proprio e riporta i padroni di casa a cinque punti di distanza, La Torre non ci sta e risponde da tre. Ferrara riesce ad accorciare lo svantaggio a due possessi completi: 32-38 alla fine del primo tempo di gioco.

Borra e Parravicini per la doppia cifra di vantaggio granata, i padroni di casa rispondono con un 9-0 di parziale che obbliga coach Di Carlo al timeout. Cleaves porta i suoi a -1, Bertetti in vantaggio. Smith chiude il 17-0 di parziale ferrarese, Vasl riporta il Toro davanti. Nel finale di terzo quarto Poletti converte un libero dopo un fallo antisportivo: 56-58 dopo tre quarti di gioco. Sorpassi e controsorpassi in avvio di ultimo quarto, Jerkovic e Smith da tre punti siglano il +7 per Ferrara a sette minuti dalla fine. Parravicini si mette in proprio, Poletti da tre punti per il -1, timeout casalingo a tre minuti dal termine. Parravicini per il vantaggio ospite, Ferrara è sul -2 a 20 secondi dalla fine ma Cleaves fallisce da tre punti. Smith fa uno su due ai liberi, Bertetti fallisce il tiro dell’overtime: 77-80 sulla sirena finale.

Tabellino

Tassi Group Ferrara – HDL Nardò 77-80 (16-21, 16-17, 24-20, 21-22)

Tassi Group Ferrara: Campani 22 (5/10, 3/5), Smith 13 (5/8, 1/2), Cleaves ii 12 (3/6, 0/3), Jerkovic 12 (1/3, 3/3), Bertetti 8 (2/4, 0/4), Tassone 6 (0/5, 1/4), Bellan 4 (2/6, 0/2), Pianegonda 0 (0/0, 0/1), Cavicchi 0 (0/0, 0/0), Buriani 0 (0/0, 0/0), Valente 0 (0/0, 0/0)

HDL Nardò: Smith 22 (3/8, 2/8), VaŠl 13 (2/2, 3/3), Poletti 12 (1/5, 2/5), Parravicini 12 (5/8, 0/3), La Torre 11 (1/3, 3/4), Borra 6 (3/5, 0/1), Donda 4 (2/3, 0/0), Baldasso 0 (0/2, 0/2), Baccassino 0 (0/0, 0/0), Buscicchio 0 (0/0, 0/0)