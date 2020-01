New Basket Lecce, lo sport è di tutti. Gratis le attività dei bambini di famiglie in difficoltà

“Lo sport è di tutti e non solo di pochi” non è soltanto uno slogan. La New Basket Lecce rientra tra le associazioni che offriranno un supporto alle famiglie in difficoltà, promuovendo l’accesso gratuito alle attività sportive per i bambini della fascia d’età compresa tra i 5 e i 13 anni.

L’iniziativa rientra tra i modelli d’intervento sociale promossi dal Coni per evitare che lo sport, da diritto di tutti e strumento di crescita e scoperta personale, si trasformi in pratica elitaria con vincoli e selezioni all’ingresso.

L’obiettivo è quindi di abbattere le barriere economiche che impediscono ai bambini di famiglie indigenti di praticare un’attività sportiva come i loro coetanei e incoraggiarli al mantenimento del benessere corporeo, scongiurando al contempo il rischio che siano costretti a privarsi di uno stile di vita sano per l’incapacità di sostenere i costi di partecipazione e di iscrizione.

Per accedere ai vantaggi garantiti dalla società dilettantistica di basket e minibasket maschile e femminile, basterà procurarsi un certificato ISEE che attesti la situazione economica familiare e, accertata la corrispondenza ai parametri stilati, procedere all’iscrizione online sul sito regionale che potrà essere effettuata con l’aiuto dei responsabili dell’associazione sportiva.

