Next Nardò – Agribertocchi Orzinuovi 109-76. Grande passo verso la salvezza per gli uomini di Battistini

Passo importante verso la salvezza per la Next Nardò. Con una prestazione sontuosa, la truppa di coach Battistini affonda l’Agribertocchi Orzinuovi nella terza giornata della fase ad orologio.

La prima frazione di gioco è un’autentica girandola di emozioni, dove entrambe le formazioni mostrano un’alta percentuale al tiro dalla lunga distanza. Renzi, innescato da Rebec, manda a bersaglio una tripla frontale, ma Amato, regista esperto e di categoria superiore, non è d’accordo e piazza due bombe consecutive che aprono la scatola difensiva orceana. Poletti decide di salire in cattedra mettendo a ferro e fuoco il pitturato ospite, tramite a preziosi giochi a due con Ferguson, spina nel fianco grazie alla sua rapidità.

Orzinuovi rimane a galla per merito di iniziative individuali, soprattutto da parte di Rebec, che mette in mostra il suo arsenale offensivo, e Renzi. Jerkovic, prezioso in uscita dalla panchina, si iscrive a referto con una tripla mandando Nardò sopra di 4 lunghezze (30-26 al 10’). Il secondo quarto vede i padroni di casa spingere in modo incessante sopra al pedale dell’acceleratore. Fallucca, tiratore di rango, spariglia le carte con la specialità della casa, sebbene Fokou concretizzi un gioco da tre punti. I salentini alzano il proprio ritmo in entrambi i fronti del campo, alternando anche l’assetto difensivo. E’ una scelta che paga. La Next, infatti, trascinata da Amato e dalla coppia formata da Thomas e Ferguson un parziale di 11-2 che obbliga coach Bulleri a sospendere il tempo.

Al rientro sul parquet Baldassarre prova a tappare l’emorragia, ma è solo un fuoco di paglia. L’Agribertocchi, di fatto, accusa il colpo cadendo sotto i colpi di Fallucca e del rispettivo duo americano, che, al netto della prova balistica di Rebec, sospingono i neretini sopra ad una discrepanza di 22 punti alla pausa lunga (63-41 al 20’).

Il terzo periodo vive di strappi. L’Agribertocchi riprende le ostilità con maggiore grinta, determinazione e trascinata dall’orgoglio. Orzinuovi, mediante i punti di Rebec, il migliore dei biancoblu, ed un lay up in appoggio di Giordano, sigla un parziale di 0-5 e accorcia sui 15 punti di discrepanza, con lo staff tecnico neretino a sospendere il tempo. Tocca ancora ad Amato, mattatore dell’incontro, a togliere le castagne dal fuoco e dare nuova linfa al Toro. Orzinuovi perde smalto e così Nardò, vola sulle ali dell’entusiasmo con Fallucca e Thomas e grazie alla solidità di Poletti e Ferguson. L’Agribertocchi sprofonda sulle 25 lunghezze di distacco, con i soli Martini e Giordano a provare di salvare il salvabile (89-64 al 30’).

L’ultima frazione di gioco non ha nulla di interessante da consegnare alla cronaca. L’Agribertocchi, ormai senza alcuna speranza di poter raddrizzare la gara, cerca di contenere le folate granata, con coach Battistini che concede minuti anche ai ragazzi del settore giovanile. Nardò, aldilà dell’ampio tesoretto accumulato, onora la gara fino in fondo e porta in cascina meritatamente l’intera posta in palio.

Tabellino

Next Nardò – Agribertocchi Orzinuovi: 109-76 (30-26;33-15;26-23;20-12)

Next Nardò: Amato 21, Ferguson 17, La Torre, Poletti 17, Thomas 25, Fallucca 12, Jerkovic 9, Jankovic 5, Thioune 3, Mirkovski, Cappelluti, Baccassino.

Agribertocchi Orzinuovi: Giordano 10, Rebec 29, Sandri, Baldassarre 9, Renzi 11, Martini 10, Janelidze 4, Fokou 3, Spinoni, Wickramanayake.