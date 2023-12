Le pagelle di Atalanta-Lecce. Giallorossi a testa alta ma manca cinismo e ‘cattiveria’

Il Lecce chiude il 2023 con una sconfitta di misura (1 a 0) a Bergamo contro l’Atalanta di Gianpiero Gasperini (la cronaca del match). Orobici che vanno a quota 29, Lecce fermo a quota 20.

L’analisi sui giallorossi ormai corre il rischio di diventare il solito refrain: belli, ordinati, a tratti spavaldi con il pallone tra i piedi e senza… ma poi tremendamente poco cinici sotto porta. Senza la giusta cattiveria, anche se Krstovic prima e Piccoli poi sono dei ‘marcantoni‘ che non temono certo lo scontro.

È una questione di atteggiamento: quando il Lecce arriva sotto porta…si sgonfia, prova la conclusione elegante, manca invece quella penetrazione decisa verso la porta avversaria.

Al solito bene Falcone, buona prova di Kaba, così e così Ramadani. La difesa tiene anche se Touba non è Pongracic. Ben tornato Listkowski, talento cristallino che ancora non ha saputo mettersi in mostra.

Le pagelle

Falcone: 6,5

Gendrey: 6

dall’ 84′ Venuti: s.v.

Baschirotto: 6

Touba: 6

Gallo: 6

Kaba: 6,5

Ramadani: 6

Rafia: 5,5

dal 72′ Gonzalez: 6

Strefezza: 6

dall’ 84′ Listkowski: s.v.

Krstovic: 5,5

dal 77′ Piccoli: 6

Oudin: 5,5