Atalanta-Lecce 1-0, giallorossi chiudono l’anno con una sconfitta. Ai nerazzurri basta il gol di Lookman

Finisce 1-0 per i padroni di casa la sfida tra Atalanta e Lecce. Agli orobici basta il gol di Lookman, i salentini vanno più volte vicini al pari, ma alla fine escono sconfitti (le pagelle).

È stato un Lecce fortemente rimaneggiato quello sceso sul terreno di gioco del “Gweiss Stadium”, nella sfida, l’ultima di un 2023 ricco di soddisfazioni, che oggi l’ha visto opposto all’Atalanta.

La squadra salentina, infatti, si è presentato all’appuntamento finale dell’anno in corso con numerose defezioni, dovute sia a squalifiche, Pongracic e Banda, che a problemi fisici, Almqvist e Sansone – assenza dell’ultima ora a causa di un problema al polpaccio ancora da valutare.

In occasione della partita con la compagine orobica, quindi, mister Roberto D’Aversa ha dovuto mettere mano alla fantasia e inventare una formazione che potesse competere contro la compagine orobica.

L’allenatore dei salentini, quindi, ha scelto di affiancare a Baschirotto Touba; in mediana, poi, spazio dall’inizio a Kaba e Rafia, infine, in attacco, reparto maggiormente falcidiato dalle assenze, c’è stata la conferma dall’inizio di capitan Strefezza, il ritorno nel reparto avanzato di Oudin e quello di Krstovic dal primo minuto.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Touba e Gallo; Rafia, Ramadani e Kaba in mediana; Strefezza, Krstovic e Oudin a comporre il tridente d’attacco

Il primo tempo

Padroni di casa pericolosi all’11mo, punizione di Koopmeiners, la sfera arriva a Scamacca che colpisce di testa, ma Falcone si oppone. Al 14mo orobici vicini al vantaggio, Pasalic serve sempre Scamacca, la punta azzurra tira, ma la sfera va a infrangersi sul palo. Al 21mo i giallorossi si affacciano nell’area avversaria, Kaba esplode un tiro dal limite dell’area, ma Carnesecchi respinge. Al 32mo nerazzurri ancora pericolosi e vicini al vantaggio, Falcone sbaglia il rinvio, Koopmeiners tira, ma sulla line salva Baschirotto. Al 44mo il tiro di Krstovic, servito da Gallo, va fuori. Al primo minuto di recupero, ci prova Strefezza, ma il pallone termina di poco sopra il montante.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con i giallorossi che scendono in campo con lo stesso undici della prima frazione

Al 52mo Ramadani spara alle stelle. Al 54mo giallorossi vicini al vantaggio, cross con il contagiri di Kaba per Krstovic, l’attaccante montenegrino colpisce di testa da ottima posizione, ma la palla termina fuori. Al 58mo orobici vicini al vantaggio. Pasalic si inserisce tra Ramadani e Touba e tira, ma il pallone si infrange sulla traversa

Atalanta in vantaggio

Trascorre solo un minuto e i padroni di casa trovano il vantaggio. Lookman riceve palla, temporeggia, prende la mira e trova un diagonale che supera Falcone, prende il palo interno e termina in rete.

Al 60mo gli uomini di Gasperini si rendono nuovamente pericolosi con il tiro di Zappacosta. Al 63mo l’estremo dei salentini anticipa Sacamacca prima del tiro. Al 65mo l’ex Muriel, subentrato a Scamacca, serve Lookman che tira, ma Falcone respinge con il ginocchio. Al 69mo Krstovic divora letteralmente l’occasione per il pari. Gendrey Recupera palla e serve la punta, che da ottima posizione manda di molto a lato. Al 72mo prima sostituzione in casa Lecce, fuori Rafia e dentro Gonzalez. Al 73mo Ederson ci prova di testa, ma senza successo. Al 74mo il tiro di Ramadani non impensierisce Carnesecchi. Al 77mo seconda sostituzione tra i giallorossi, fuori il peggiore in campo Krstovic e dentro Piccoli. Al 78mo Muriel solo davanti al portiere manda fuori. all’80mo salentini vicini al pari. Gendrey prende palla, serve Piccoli che si inserisce con il giusto tempismo, la sua girata, però, termina di pochissimo a lato. All’89mo Piccoli recupera palla e dalla linea di fondo scarica per Oudin, tiro a botta sicura dell’esterno francese, ma Carnescchi recupera la posizione e compie un miracolo. Al primo minuto di recupero Listkowsky manda fuori

Ai giallorossi non riesce l’impresa dell’anno scorso e chiudono in 2023 con una sconfitta, la seconda di fila in Lombardia. Dopo un primo tempo alla pari, i salentini, crollano nei primi minuti della ripresa, vanno in svantaggio, rischiano più volte di subire la seconda marcatura, ma riprendono a giocare, sfiorano più volte il pari, chiudono nella propria metà campo i padroni di casa, ma escono sconfitti. Da segnalare la prestazione sugli scudi di Kaba, mentre, totalmente da rivedere Krstovic, peggiore in campo. Si torna a giocare nel giorno della befana, nella sfida interna contro il Cagliari