Milan-Lecce 1-0, ai rossoneri basta il colpo di testa di Fullkrug. Giallorossi inesistenti in avanti

Termina 1-0 per il Milan la sfida contro il Lecce, ai rossoneri basta il gol di Fullkrug, anche se Falcone prima aveva negato almeno due marcature ai padroni di casa.

Dopo la sconfitta di mercoledì sera nel recupero contro l’Inter, gara nella quale hanno tenuto testa per più di 70 minuti alla capolista, questa sera, i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco di “San Siro”, nella sfida che li ha visti opposti al Milan.

Gli uomini di Massimiliano Allegri vivono un buon momento, sono attualmente al secondo posto in classifica, anche se, con le piccole hanno avuto qualche problemino, i salentini, dal canto loro, sono ancora quartultimi, ma i prossimi impegni e i risultati delle dirette concorrenti non lasciano presagire alcunché di buono, visto che con la vittoria di oggi la Fiorentina li ha agganciati al quartultimo posto.

Mister Eusebio Di Francesco si è costretto a fare a meno di Veiga e Gaspar squalificati e Camarda infortunato, ma ha ritrovato Ramadani e Banda; l’allenatore abruzzese, quindi, ha adattato Ndaba esterno destro di difesa e con la conferma di Galdeman dall’inizio.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 4-2-3-1 con Falcone tra i pali; difesa composta da Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo; Coulibaly e Ramadani davanti al reparto arretrato; Pierotti, Gandeman e Sottil a sostegno dell’unica punta Stulic.

Il primo tempo

La prima iniziativa della gara è al sesto a opera dei padroni di casa, Saelemaekers riceve palla si gira e tira, ma la sfera termina di poco fuori; trascorrono pochi secondi ed è Gabbia, servito da Rabiot, a sfiorare il palo. Al 30mo Stulic manda alto. Al 34mo Falcone si oppone di piede a Pulisic.

Il secondo tempo

Nella ripresa i salentini scendono in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al 54mo Gabbia di testa manda alto. Al 57mo occasione per i rossoneri con Ricci, ma il capitano giallorosso respinge. Al 59mo Gabbia ci prova di testa, ma la sfera termina sopra il montante. Al 62mo Leao serve Pulisic, la punta statunitense si presenta solo davanti al portiere che, però, gli nega la marcatura. Al 65mo Rabiot di piatto manda alto.

Vantaggio rossonero

Al 76mo arriva il vantaggio dei padroni di casa. Gabbia lancia Saelemaekers che arriva sul fondo e crossa, sulla sfera si avventa di testa il neoentrato Fullkrug che mette alle spalle di Falcone.

Al terzo minuto di recupero Falcone compie una nuova parata importante su Nkunku.

I giallorossi, anche in questa gara resistono più di 70 minuti, ma poi crollano e vengono subissati dagli avversari. Il risultato è stato minimo, ma prima della marcatura rossonera, Falcone aveva fatto un paio di parate importanti negando il vantaggio. Sere urgentemente una punta capace di creare pericoli e di proteggere palla per mantenere la squadra alta, Stulic si è dimostrato incapace fino a oggi anche di indovinare uno stop. Intanto la classifica si complica non poco, la Fiorentina ha agganciato i giallorossi e le altre squadre hanno un buon distacco dagli uomini di Di Francesco e possono gestire. Sabato si torna in campo nella sfida del “Via del Mare” con la Lazio”.