Lecce-Lazio 0-0, gara senza emozioni. Squadre attente solo a non prenderle

Termina 0-0 la sfida tra Lecce e Lazio con due squadre attente prima a non prenderle che a cercare di vincere la partita.

Dopo la sconfitta di domenica sera a opera del Milan, dove, per la terza gara di fila, hanno tenuto botta, ma allo scoccare del 70mo sono crollati di colpo, subendo un vero e proprio assalto a opera degli avversari, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti alla Lazio.

Scesi ormai al terzultimo posto e candidati alla retrocessione, nonostante manchi ancora una girone al termine del campionato, capitan Falcone e compagni, hanno una compagine che, dal punto di vista dell’umore, non se la passava meglio ed era reduce dalla battuta d’arresto interna a opera del Como per 3-0.

Mister Di Francesco ha ritrovato Danilo Veiga che ha scontato il turno di squalifica e ha potuto contare sul nuovo acquisto Cheddira che, però, è entrato a gara in corso.

La formazione e iniziale

Il Lecce si è quindi schierato in campo con un 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo; Ramadani e Coulibaly davanti al reparto arretrato; Pierotti, Gandelman e Banda a sostegno dell’unica punta Stulic.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara arriva dopo poco più di un minuto. Stulic lancia Pierotti che entra in area e solo davanti a Provedel si deve deviare il destro. Al 18mo occasione per il Lecce, batti e ribatti in area biancoceleste, la palla arriva al limite a Coulibaly che tira di controbalzo, ma la botta viene deviata dall’estremo dei laziali. Un minuto dopo Pierotti manda alto da buona posizione. Al 22mo Banda spedisce a lato. Al 39mo salentini a un legno dal gol, banda riceve palla e innesca Ramadani, il centrocampista albanese, si accentra e scocca il tiro dal limite, la sfera supera l’estremo di capitolini, ma va a infrangersi contro la traversa.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al quarto la punizione dal limite di Veiga termina sopra il montante. Al 20mo Ramadani manda alle stelle dal limite. Al 25mo Cheddira da fuori manda di poco a lato, ma Provedel era in controllo. Al 30mo il portiere si oppone alla punizione dal limite di Sottil. Al 44mo arriva il primo tiro della gara della Lazio con Taylor, con la palla che termina fuori.

Più che vincere, si è avuta come l’impressione che le due compagini non volessero perdere. Certamente meglio i giallorossi, che hanno centrato una traversa e fatto alcuni tiri, contro i biancocelesti che verso la porta di Falcone hanno tirato solo una volta a tempo quasi scaduto, nonostante ciò, dire che i padroni di casa si siano resi particolarmente pericolosi e abbiano impensierito gli avversari ce ne passa. Con questo pari capitan Falcone e compagni superano la Fiorentina, sconfitta oggi in casa dal Cagliari e si riportano al quart’ultimo posto. Domenica si torna in campo nella sfida contro il Torino dell’ex Marco Baroni.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone ©, 5 Siebert, 9 Štulić (19 st Cheddira), 16 Gandelman, 17 Veiga, 19 Banda (19 st Sottil), 20 Ramadani, 25 Gallo, 29 Coulibaly, 44 Tiago Gabriel, 50 Pierotti (43 st Morente). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 6 Sala, 7 Morente, 8 Fofana, 11 N’Dri, 13 Pérez, 16 Jean, 21 Kouassi, 23 Sottil, 77 Kaba, 79 Ngom, 93 Maleh, 99 Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco

S.S. Lazio: 94 Provedel, 5 Vecino (19 st Dele-Bashiru), 10 Zaccagni ©, 13 Romagnoli, 19 Dia (19 st Ratkov), 22 Cancellieri (36 st Isaksen), 24 Taylor, 26 Basic, 29 Lazzari (28 st Pellegrini), 34 Gila (19 st Provstgaard), 77 Marušić. A disposizione: 36 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 7 Dele-Bashiru, 9 Pedro, 14 Noslin, 17 Nuno Tavares, 18 Isaksen, 20 Ratkov, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard, 71 Farcomeni. Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Daniele Chiffi sez. di Padova Assistenti: Davide Imperiale sez. di Genova – Khaled Bahri sez. di Sassari IV Ufficiale: Antonio Rapuano sez. di Rimini VAR: Paolo Mazzoleni sez. di Bergamo AVAR: Rosario Abisso sez. di Palermo

Note: ammoniti 7 st Veiga (L) 28 st Provstgaard (L) spettatori 24.435 incasso 367.519,01 angoli -2- per il Lecce Recupero 1 pt 5 st