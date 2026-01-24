Lecce contro la Lazio per rimanere in corsa, le probabili formazioni

Mister Di Francesco potrà contare sul nuovo acquisto Cheddira che, però, dovrebbe partire dalla panchina. In difesa torna Danilo Veiga

Dopo la sconfitta di domenica sera a opera del Milan, dove, per la terza gara di fila, hanno tenuto botta, ma allo scoccare del 70mo sono crollati di colpo, subendo un vero e proprio assalto a opera degli avversari, ancora poche ore e i giallorossi torneranno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti alla Lazio.

Scesi ormai al terzultimo posto e candidati alla retrocessione, nonostante manchi ancora una girone al termine del campionato, capitan Falcone e compagni, affronteranno una compagine che, dal punto di vista dell’umore, non se la passa meglio ed è reduce dalla battuta d’arresto interna a opera del Como per 3-0.

Qui Lecce

Mister Di Francesco ritrova Danilo Veiga che ha scontato il turno di squalifica e potrà contare sul nuovo acquisto Cheddira che, molto probabilmente, entrerà a gara in corso.

Qui Lazio

Maurizio Sarri, ha convocato Romagnoli e potrebbe essere della gara sin dall’inizio. Al centro dell’attacco spazio ancora a Noslin con il nuovo acquisto Ratkov che dovrebbe partire dalla panchina

Le probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Taylor, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Arbitro: Chiffi di Padova

Calcio d’inizio alle 20.45, diretta della partita su Sky e Dazn

 

