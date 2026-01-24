Lecce contro la Lazio per rimanere in corsa, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta di domenica sera a opera del Milan, dove, per la terza gara di fila, hanno tenuto botta, ma allo scoccare del 70mo sono crollati di colpo, subendo un vero e proprio assalto a opera degli avversari, ancora poche ore e i giallorossi torneranno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti alla Lazio.

Scesi ormai al terzultimo posto e candidati alla retrocessione, nonostante manchi ancora una girone al termine del campionato, capitan Falcone e compagni, affronteranno una compagine che, dal punto di vista dell’umore, non se la passa meglio ed è reduce dalla battuta d’arresto interna a opera del Como per 3-0.

Qui Lecce

Mister Di Francesco ritrova Danilo Veiga che ha scontato il turno di squalifica e potrà contare sul nuovo acquisto Cheddira che, molto probabilmente, entrerà a gara in corso.

Qui Lazio

Maurizio Sarri, ha convocato Romagnoli e potrebbe essere della gara sin dall’inizio. Al centro dell’attacco spazio ancora a Noslin con il nuovo acquisto Ratkov che dovrebbe partire dalla panchina

Le probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Taylor, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Arbitro: Chiffi di Padova

Calcio d’inizio alle 20.45, diretta della partita su Sky e Dazn