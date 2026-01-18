Lecce alla “Scala del calcio” per l’impresa impossibile. Le probabili formazioni della sfida con il Milan

Dopo la sconfitta di mercoledì sera nel recupero contro l’Inter, gara nella quale hanno tenuto testa per più di 70 minuti alla capolista, ancora poche ore e questa sera, i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco di “San Siro”, nella sfida che li vedrà opposti al Milan.

Gli uomini di Massimiliano Allegri vivono un buon momento, sono attualmente al secondo posto in classifica, anche se, con le piccole hanno avuto qualche problemino, i salentini, dal canto loro, sono ancora quartultimi, ma i prossimi impegni e i risultati delle dirette concorrenti non lasciano presagire alcunché di buono.

Qui Milan

L’allenatore dei rossoneri dovrebbe schierare dall’inizio Pulisic – il Lecce è tra le sue ‘vittime’ preferite – a ricomporre la coppia con Leao; in mediana ci saranno Rabiot e Modric.

Qui Lecce

Mister Eusebio Di Francesco si vede costretto a fare a meno di Veiga e Gaspar squalificati e Camarda infortunato, ma ritrova Ramadani e Banda; probabile quindi Kouassi esterno destro di difesa e il ritorno dell’albanese in mediana.

Le probabili formazioni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Maleh, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda

Arbitro: Zufferli di Udine

Calcio d’inizio alle 20.45, diretta della partita su Dazn