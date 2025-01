Le pagelle di Cagliari-Lecce. Nicola indovina i cambi e i giallorossi spariscono dal campo

Il Lecce di Giampaolo esce con le ossa rotte dalla Domus Arena di Cagliari con una pesante sconfitta per 4 a 1. Peccato, perchè i salentini erano passati in vantaggio al 42′ con l’argentino Pierotti ed avevano chiuso il primo tempo in vantaggio. Ma una partita di calcio di tempi ne ha due…e la ripresa ha fatto suonare un’altra musica con i sardi che hanno fatto un poker di marcature (leggi la cronaca del match).

Al 54′ infatti Nicola manda in campo Gaetano, Deiola e Marin al posto di Adopo, Viola e Makoumbou e il Lecce si perde, non riesce a capire le nuove trame di gioco che portano i subentrati. I giallorossi si dimostrano impreparati e gettano al vento il risultato che si erano costruiti nei primi 45′.

Poi è Rebic a farsi male: entrato al posto di Krstovic al 63′, il croato si fa espellere dieci minuti dopo dall’arbitro richiamato dal Var per un fallo a gioco fermo sul colombiano Mina.

Per il Cagliari segnano Gaetano al 60′, Luperto al 65′, Zortea all’80 e Obert all’83’.

Le pagelle

Falcone: 6

Guilbert: 5,5

Baschirotto: 5,5

Jean: 5,5

Dorgu: 5,5

Coulibaly: 6

dal 79′ Karlsson: s.v.

Pierret: 5,5

Helgason: 6

dal 63′ Ramadani: 5,5

Pierotti: 6,5

dal 56′ Bonifazi: 5,5

Krstovic: 5,5

dal 63′ Rebic: 4

Tete Morente: 5,5

dal 79′ Burnete: s.v.