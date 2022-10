Baroni, perché aspettare tanto per i cambi? Le pagelle di Lecce – Cremonese

Un Lecce stanco, distratto e pasticcione non va oltre il pareggio per 1 a 1 contro la Cremonese di Alvini, come era già successo con l’Empoli di Zanetti e il Monza. Un passo indietro quello degli uomini di Baroni rispetto alla bella prova di Salerno. È il centrocampo il reparto che non fa bella figura: Askildsen e Gonzalez mettono in difficoltà più volte la difesa non riuscendo a fare filtro. L’esperimento di Colombo al posto di Ceesay non paga, il centravanti azzurrino non incide. Grande prova di Falcone che salva con un miracolo su Okereke. Giusto forse rimproverare l’allenatore leccese per il timing errato dei cambi.

Falcone: 6,5

Causa il rigore del vantaggio grigiorosso, salva al 70′ con un intervento prodigioso su Okereke. Per il resto trasmette tanta sicurezza. Come sempre tra i migliori.

Gendrey: 6

Causa il rigore trasformato da Strefezza con una bella avanzata. Qualche sbavatura in fase difensiva. Cala nella ripresa.

Pongracic: 6

Meno sicuro di altre volte. Soffre la giornata no della squadra.

Baschirotto: 6

Come Pongracic. Ci aveva abituato troppo bene e non trasmette la sicurezza di altre volte.

Gallo: 6

In bilico, tra fase difensiva e appoggio al reparto avanzato. Mai disattento, mai incisivo.

dal 60′ Pezzella: 6

Entra per Gallo, sistema un po’ le cose perché Zanimacchia è un brutto cliente. Si becca il cartellino giallo per una brutta entrata a forbice.

Askildsen: 5

Nervoso e inconcludente. Non fa filtro ed espone la difesa a tanti rischi.

dal 69′ Bistrovic: s.v.

Hjulmand: 6

Al solito il migliore del centrocampo. Canta e porta la croce, ma spesso predica nel deserto dei compagni di reparto. Ha grande temperamento e rischia più volte il cartellino bisticciando con Marinelli.

Gonzalez: 5

Poco incisivo, a volte disorientato. Non aiuta Hjulmand e nemmeno la fase difensiva.

dal 69′ Blin: s.v.

Strefezza: 6,5

Trasforma il penalty con freddezza da leader. Un po’ meno determinante del solito nell’uno contro uno.

Colombo: 5

Prova impalpabile. Nel peggior Lecce della stagione non dà nessun segnale di pericolosità.

dal 69′ Di Francesco: s.v.

dal 46′ Ceesay: 5,5

Non manca l’impegno ma fa troppa confusione. Si vede che non è al top della forma.

p

Banda: 6

Si danna l’anima ma non c’è mai concretezza. Nella prima frazione rischia il giallo per simulazione.

Baroni: 5

Conosce lo spogliatoio e le condizioni di salute dei calciatori. Se manda in campo quella formazione all’inizio del match, avrà i suoi motivi e le sue ragioni. Ma perché non cambiare ad inizio ripresa anche Askildsen e Gonzalez oltre Colombo?