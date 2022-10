Arbitro, perché hai espulso Hjulmand? Le pagelle di Roma – Lecce

Il Lecce di Baroni parte male all’Olimpico contro la Roma di Mou. Distratto, disattento, molle. E prende subito il gol di Smalling, rischiando l’imbarcata. Poi la squadra dalla metà della prima frazione comincia a giocare, sfrutta la stanchezza della Roma reduce dall’impegno di Europa League e guadagna metri verso la porta di Rui Patricio. Incredibile la scelta del Var che chiama l’arbitro Prontera per cambiare il colore del cartellino dopo un fallo di Hjulmand su Belotti. Il giallo diventa rosso e il Lecce resta in dieci. Raggiunge il pari in chiusura del primo tempo grazie all’abilità del solito Strefezza sempre pronto in area di rigore. Nella ripresa un’ingenuità di Askildsen su Abraham costa il rigore trasformato da Dybala. Il Lecce in dieci le prova tutte ma deve ringraziare Falcone se il passivo non è più alto. Sul risultato pesa la scelta del Var e di Prontera di lasciare i giallorossi in 10. Bene Umtiti alla sua prima da titolare.

Le pagelle

Falcone: 7

Gendrey: 6

Baschirotto: 6

Umtiti: 6

Pezzella: 6

Gonzalez: 5,5

dal 46′ Blin: 6

Hjulmand: 5,5

Askildsen: 5,5

dal 71′ Helgason: s.v.

Strefezza: 7

dal 71′ Di Francesco: s.v.

Ceesay: 6

dal 90′ Oudin: s.v.

Banda: 6,5

dall’81’ Colombo: s.v.