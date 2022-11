Pronti per gli ‘strani’ mondiali di calcio in Qatar. E adesso troviamoci una squadra per cui tifare…

Comincia il Mondiale di Calcio in Qatar ma mai come questa volta le incognite sono tante. Orfani dell’ Italia, della Nazionale azzurra, per i tifosi italiani sarà solo un conto alla rovescia in attesa che ricominci il campionato di serie A.

Cosa faranno per quasi due mesi i tifosi e gli appassionati di Calcio italiani, quelli che attendono il fine settimana per vivere le emozioni del gioco (senza alcun dubbio) più bello del mondo? Attenderanno o guarderanno gli altri. Eh sì, perché come dice Roberto Mancini a questo punto il problema diventa scavallare il mese di dicembre.

Impresa non facile perché ci saranno due mesi di esproprio del bene sportivo più prezioso, il campionato di serie A, patrimonio di incomparabile valore per milioni di italiani.

Intanto si comincia domenica prossima con la manifestazione calcistica più importante, i campionati mondiali per nazioni. In altra situazione avremmo contato i giorni in attesa del Mondiale, ma senza la Nazionale azzurra ci sarà poca adrenalina da produrre e da spendere.

E allora bisognerà trovare, come si fa sempre, una squadra alternativa, una squadra per cui simpatizzare, almeno.

Il destino dell’Uomo è l’adattamento, e quindi senza pensarci troppo inventiamoci un modo per salire sul cavallo, pronti per i ‘salamelecchi’ di rito.