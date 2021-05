Semifinale play off, il Venezia supera il Chievo e aspetta il Lecce di Corini

Sarà il Venezia l’avversario che il Lecce di Corini affronterà nella semifinale dei play off del campionato di calcio di Serie B al termine dei quali verrà individuata la terza squadra che insieme a Empoli e Salernitana volerà in A.

La squadra allenata da Paolo Zanetti ha superato per 3 a 2 il Chievo di Alfredo Aglietti dopo un match certamente complicato in cui i lagunari sono stati costretti ad inseguire due volte il vantaggio clivense, prima di ribaltarla definitivamente nei supplementari con un gol del bomber norvegese Johnsen.

Nell’altra partita, il Brescia di Clotet si è dovuto arrendere al Cittadella che l’ha spuntata per 1 a 0 grazie al gol del forte centrocampista Proia. I veneti affronteranno il Monza di Brocchi nell’altra semifinale.

I giallorossi saranno impegnati contro il Venezia in una doppia sfida: l’andata è prevista per lunedì 17 maggio al Penzo, il ritorno giovedì 20 maggio al Via del Mare.

Durante la regular season, il Lecce ha pareggiato in casa contro i veneti per 2-2, assaporando il gusto della vittoria nella bellissima partita del ‘Penzo’ al ritorno quando ancora gli uomini di Corini sembravano lanciati verso una attesa promozione diretta. Poi il tristissimo finale di campionato ha costretto i giallorossi alla coda dei play off, sperando di ripetere l’esperienza felice del 2008 quando Papadopulo portò il Lecce di Tiribocchi e Abbruscato nella Massima Serie dopo la finale contro l’Albinoleffe.