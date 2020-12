Lecce-Venezia 2-2, passo indietro per i giallorossi. Sfumato il quinto successo di fila

Superata nel migliore dei modi la prova del nove di venerdì scorso, quando, sul campo del Chievo Verona, i giallorossi, con un gol al fotofinish di Filippo Falco hanno superato la compagine gialloblu, questo pomeriggio, capitan Mancosu e compagni, sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, per cercare la quinta vittoria consecutiva e dare continuità alle ultime ottime prestazioni, nella sfida che li ha visti opposti al Venezia e proseguire così la corsa verso la vetta della classifica.

Contro la compagine lagunare mister Eugenio Corini si vede costretto a dover fare i conti un problema di formazione. Recuperato in extremis Gabriel, a causa di una ferita rimediata in settimana, il tecnico bresciano si vede costretto a fare a meno di Calderoni, che ha dato forfait all’ultimo momento, sostituito da Zuta, per il resto gli altri interpreti della gara sono gli stessi visti all’opera in Veneto.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera, quindi, con il consueto 4-3-1-2 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Adjapong, Lucioni, Meccariello e Zuta; Paganini, Tachtsidi ed Henderson in mediana; Mancosu a sostegno del tandem d’attacco Coda-Stepinski.

Il primo tempo

Nonostante il costante possesso palla dei giallorossi il primo tiro della gara è dei lagunari con Fiordilino dal limite al nono terminato alto. Al 12mo, l’incornata di Coda, su cross di Paganini, va a lato. Al 20mo il tiro-cross di Mazzocchi termina non di molto alto.

Il capitano colpisce

Al 21mo arriva il vantaggio dei padroni di casa. Coda prende palla al limite, controlla, si guarda intorno e trova il corridoio giusto per l’accorrente Mancosu che controlla e con il destro non lascia scampo a Lezzerini.

Al 27mo la punizione dal limite di Aramu viene parata in due tempi dall’estremo difensore brasiliano dei salentini. Al 31mo Venezia pericoloso con la botta dal limite di Di Mariano, finito di poco sopra il montante.

Forte pareggia

Al 35mo i neroverdi pareggiano. Cross con il contagiri di Di Mariano per Forte che vola in cielo e di testa trafigge Gabriel, nonostante il tocco del portiere.

Forte la ribalta

Al 41mo arriva il raddoppio veneziano. Mazzocchi prende palla e crossa per Mazzocchi, la palla arriva a Forte che con una zampata al volo, indovina la traiettoria e beffa Gabriel per la seconda volta.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue che hanno terminato la prima frazione di gioco.

Al 54mo Venezia al tiro con Aramu, ma la sfera viene abbrancata in presa dal portiere dei pugliesi. Al 62mo il sinistro dal limite di Tachtsidis termina di poco fuori. Al 66mo primo cambio per i salentini, Fuori Henderson e dentro Falco, con il capitano che arretra a centrocampo e il talentino di Pulsano che si posiziona sulla trequarti. Al 76mo corner per il Lecce, Lucioni anticipa tutti di testa, ma il pallone termina alto.

Coda si riprende la vetta dei bomber

Al 77mo arriva il pareggio dei giallorossi. Falco prende palla sulla destra, ci accentra, entra in area, alza la testa e passa all’accorrente Coda che di piatto deposita alle spalle di Lezzerini. Con questa marcatura il bomber ex Benevento riagguanta Forte in vetta alla classifica dei cannonieri.

All’89mo il tiro di Crnigoj va alle stelle. Al terzo minuto di recupero il tiro di Zuta fa fuori.

Venezia in 10

All’ultimo minuto di recupero neroverdi in 10. Johnsen tenta di strappare il pallone a un calciatore giallorosso, l’arbitro lo vede e gli mostra il secondo giallo che lo manda negli spogliatoi in anticipo.

Una partita dai tantissimi capovolgimenti di fronte quella vista oggi al “Via del Mare”. Dapprima una grande partenza dei giallorossi che, però, dopo il vantaggio, hanno mostrato il fianco agli avversari che con un uno/due micidiale hanno dapprima pareggia. Nella ripresa, poi, la reazione degli uomini di Corini che sono giunti al pari ma, nonostante l’assalto finale, non sono riusciti a portare a casa l’intera posta in palio (leggi QUI le pagelle). Pareggio giusto quello visto oggi, anche se si è visto un Lecce un po’ più appannato rispetto alle prestazioni precedenti. Sabato si ritorna in campo tra le mura amiche nella partita contro il Frosinone.