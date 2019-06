Potereaigiovani porta tanto sport ma non solo, l’iniziativa di New Basket Lecce per i ragazzi salentini

La lotta alla povertà educativa che passa attraverso lo sport. È questo uno degli obiettivi del progetto #Potereaigiovani presentato dall’Associazione Dilettantistica New Basket ’99 Lecce che porta nella sua terza edizioni molte attività e tanta attenzione ai giovani. Un progetto a cui è stato riconosciuto il finanziamento della Regione Puglia per il “sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale”.

L’iniziativa arriva alla sua seconda edizione, dopo il primo appuntamento dell’estate del 2018, per far fronte alle esigenze dei tanti giovani che oggi sono in una situazione difficile. E lo sport può essere la soluzione alla povertà, prima che economica, educativa, due facce della stessa medaglia. Per superare queste barriere che rappresentano un ostacolo per i ragazzi, la pratica sportiva e tutte le attività collaterali possono essere la giusta risposta.

È grazie alla collaborazione di volontari e nuclei familiari della provincia di Lecce che l’associazione è riuscita, già con le scorse edizioni, ad attirare l’attenzione oltre che dei giovani residenti, anche dei “vicini” di Caprarica, Castri di Lecce, Lizzanello, fino a Calimera.

Le attività

Non solo sport ma anche tanto altro. Sarà una iniziativa di lunga durata che avrà al suo culmine un camp estivo della durata di due settimane. Saranno 8 ore al giorno durante le quali i ragazzi saranno i protagonisti di tutte le attività. A fare da anello di congiunzione sarà la pallacanestro, insieme a tutte le altre iniziative che hanno come obiettivo il miglioramento psicofisico dei giovani atleti.

Insieme al playground che prevede attività sportive giornaliere, ci sarà da tenersi impegnati. Il “food social sport” sarà un momento di ritrovo per tutti i ragazzi che lontano dal campo di allenamento possono fare conoscenza e familiarizzare davanti ad una buona tavola. Il sabato mattina, invece, sarà dedicato al basket.