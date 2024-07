“Forza Joan, siamo tutti con te!” Problemi al cuore per il centrocampista Gonzalez

Una tegola inaspettata si è abbattuta sul Lecce nel corso delle visite mediche precampionato. Lo staff medico ha riscontrato, durante il controllo di routine al centrocampista spagnolo Joan Gonzalez, un problema al cuore, anche se le cause che lo hanno provocato sono ancora ‘sconosciute’.

La documentazione clinica di Gonzalez è stata inviata al Centro di Cardiologia dello Sport dell’Università di Padova per una valutazione specialistica. Un secondo parere che, come si legge nel comunicato della società di via Colonnello Costadura, ha confermato la diagnosi iniziale. Nessuna inidoneità sportiva per il giocatore, almeno per il momento.

Di conseguenza, Gonzalez non potrà partecipare al ritiro precampionato con la squadra. Con l’autorizzazione della società, il calciatore, ex canterano catalano e campione di Italia con la Primavera di Coppitelli, si è recato a Barcellona per sottoporsi ad ulteriori accertamenti clinici per approfondire la natura della sua condizione.

L’U.S. Lecce ha espresso vicinanza al proprio tesserato: “La Società è vicina al calciatore in questo momento delicato e gli fornirà tutto il supporto necessario per affrontare al meglio la situazione”.

Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sui tempi di recupero previsti, ma l’U.S. Lecce ha, fin da subito, abbracciato il suo calciatore, offrendogli ogni aiuto necessario in questo particolare momento. I tifosi del Lecce si augurano che il giovane giocatore possa risolvere presto i suoi problemi di salute e tornare a calcare il campo il prima possibile.

All’atleta gli auguri della redazione sportiva di Leccenews24 per un immediato ritorno in campo.