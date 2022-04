La partitaccia che non ti aspetti al Granillo. Le pagelle di Reggina-Lecce

Chi si aspettava un Lecce determinato e convinto di portarla a casa in quel di Reggio Calabria è restato deluso. Al termine di una partitaccia in cui i giallorossi non hanno mai impensierito il portiere ospite, Gabriel e compagni perdono la testa della classifica di Serie B. Una partita sotto tono che ha deluso tutti i tifosi. Ecco le pagelle

Gabriel: 6

Incolpevole sul gol reggino. Inoperoso per il resto del match.

Calabresi: 5,5

Impreciso in tutte le fasi della gara. Sbaglia più di un cross importante.

Lucioni: 6

Gli attaccanti della Reggina sono poca cosa. Manca nella fase di appoggio.

Tuia: 6

Poco impensierito dal reparto offensivo calabrese.

Barreca: 5

Non spinge mai ed è disattento in chiusura. Dopo qualche minuto della ripresa Baroni lo sostituisce.

dal 57′ Gallo: 6

Prende il posto di Barreca. Qualche inserimento importante ma pecca di precisione nel cross in area.

Helgason: 5

Non ripete la bella prestazione del Via del Mare di sette giorni fa quando era andato in gol dopo un’azione di inserimento. Prova pallida e opaca.

dal 57′ Rodriguez: 5

Impalpabile. Non entra mai in partita

Hjulmand: 6

Uno dei più propositivi ma siamo sempre a livelli più bassi da quelli che ci si sarebbe aspettati. Alla fine naufraga con il resto dei compagni.

Bjorkengren: 5,5

Non dà mai l’idea di dare ordine alla manovra, anzi spesso la ingarbuglia.

Dall’80’ Gargiulo: 5,5

Non dà la scossa che Baroni si aspettava dal suo ingresso. Tanta confusione.

Strefezza: 6

Sì dà da fare, salta spesso l’uomo, coglie pure una traversa all’inizio del secondo tempo ma non è mai pericoloso al tiro.

Dall’80’Ragusa: 5

Impalpabile l’apporto dell’esperto esterno d’attacco

Coda: 5,5

Poco incisivo. Ha l’occasione per pareggiare ma la spreca tirando a lato.

Di Mariano: 6

Mai pericoloso nella prima frazione, in apertura di ripresa penetra in area ma al momento del tiro viene spinto. Per il direttore di gara tutto regolare.

dal 70′ Asencio: 5

Non si libera mai al tiro e non gioca nemmeno d’appoggio.