Lecce e Bari chiedono di riaprire il Via del Mare e il San Nicola. Emiliano: ‘Parliamone, basta partite senza pubblico’

«Ho invitato Saverio Sticchi Damiani e Luigi De Laurentiis ad approfondire la questione. Sarà un confronto franco e trasparente. Lo faremo in diretta Facebook su questa pagina, alle 13.00 di domani, giovedì 2 luglio. Se le condizioni epidemiologiche e le misure di sicurezza lo permetteranno, proveremo a lasciarci alle spalle quello spettacolo spettrale e un po’ inquietante delle partite senza pubblico. A domani».

Giornata di annunci importanti quella della Regione Puglia che dopo la promessa dell’assessore Loredana Capone di cominciare a valutare la possibilità di consentire feste patronali e sagre, se la curva epidemiologica dovesse continuare a mantenere l’andamento tranquillizzante di questi giorni, solletica i tifosi del mondo pallonaro facendo intravedere la prospettiva di riaprire gli stadi.

Con quale modalità lo si verificherà nei prossimi giorni, fatto sta che il Governatore di Puglia Michele Emiliano sembra non soltanto aver apprezzato la richiesta congiunta dei presidenti di Lecce e Bari ma è apparso anche di condividerla nel merito.

Nei giorni scorsi infatti Saverio Sticchi Damiani e Luigi De Laurentiis avevano inviato una lettera al presidente della Regione Puglia per chiedere la riapertura degli stadi, al fine di poter dare ai tifosi la possibilità di seguire la parte finale della stagione. Parte finale fondamentale sia per il Lecce che si sta giocando la permanenza nella massima serie sia per i biancorossi che si giocano il salto nella Cadetteria.

«Sono contento che i due presidenti abbiano dato vita a un’iniziativa comune così importante per decine di migliaia di appassionati pugliesi. Ho il dovere dunque di valutare con serietà le indicazioni e le linee guida che i due presidenti hanno studiato per garantire che la passione sportiva si concili con la salute pubblica».

Il problema è proprio quello di contemperare una passione bellissima come quella del tifo per i colori sociali con la sicurezza sanitaria. Ma viste le aperture a tutti i livelli non è da escludere che sia il Via del Mare che il San Nicola possano tornare lentamente e gradualmente a riabbracciare i propri tifosi. Anche questo sarà come ritornare alla vita, alla quotidianità.