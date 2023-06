Pavoletti e Ngonge firmano la Serie A di Cagliari e Verona. Bari e Spezia in B

Gli ultimi verdetti per designare le squadre partecipanti al campionato di calcio di Serie A 2023-2024 sono stati emessi. Hellas Verona e Cagliari nella massima serie, Bari e Spezia in cadetteria.

Lo spareggio salvezza al Mapei Stadium di Reggio Emilia finisce 3 a 1 per l’Hellas. Tutto viene deciso nel primo tempo grazie alle marcature scaligere di Benassi e Ngonge (che ne fa due). Inutile la rete bellissima di Ampadu per i liguri. Zaffaroni salva i veneti e condanna alla retrocessione la squadra allenata da Semplici, concittadino di Marco Baroni.

Drammatico per il Bari l’esito del ritorno della finale play off tra i pugliesi e il Cagliari di Claudio Ranieri. Al 94′ Leonardo Pavoletti, una stagione vissuta in chiaroscuro all’ombra di Lapadula, batte Caprile e lascia il team di Mignani in Serie B. I 60mila del San Nicola ammutoliscono, quando pensavano di essere già ai supplementari e quindi a 30′ dalla promozione in A. Il calcio è questo, in una manciata di secondi cancella sogni per alcuni e apre nuovi mondi per altri. La sottile differenza tra perdere e vincere.

Elenco squadre Serie A 2023-2024

Napoli

Lazio

Inter

Milan

Roma

Atalanta

Juventus

Bologna

Torino

Monza

Fiorentina

Sassuolo

Salernitana

Empoli

Udinese

Lecce

Hellas Verona

Frosinone

Genoa

Cagliari