Campionato Serie A. Sconfitte per Samp, Verona e Cremonese, lunedì Empoli – Lecce

Tira un sospiro il Lecce dopo i risultati della giornata in corso del campionato di calcio di Serie A che vedono le sconfitte di Hellas Verona, Sampdoria e Cremonese. I salentini rimangono a +8 sulla terzultima mentre lo Spezia rosicchia un punto dopo il pari interno per 1 a 1 con la Salernitana di Paulo Sosa e va a -2 dal Lecce.

Certo, mai guardare troppo in casa degli altri, ma di certo non fa male presentarsi al ‘Castellani‘ di Empoli (leggi le dichiarazioni di Baroni) sapendo che le dirette concorrenti continuano a perdere e malgrado il non felice periodo del Lecce, che prosegue ormai da troppo tempo, i punti riacciuffati ai salentini sono solo 2, essendo passati da +10 a +8.

Negli anticipi del sabato la Cremonese aveva perso in casa per 1-3 con l’Atalanta di Mister Gasperini grazie ai gol di De Roon, Boga e Lookman. Per i grigioverdi solo la magra soddisfazione di un penalty trasformato da Ciofani.

L’Hellas di Zaffaroni aveva dovuto cedere con la Juve di Allegri a causa del gol dell’ex Kean.

Anche la Sampdoria di Stankovic nel pomeriggio domenicale perde a Roma per 3 a 0, alla corte di Mourinho. Finalmente in gol l’olandese Wijnaldum, reduce da una stagione travagliatissima, e poi un rigore messo a segno dal solito Dybala e la marcatura sul fischio finale del ‘Faraone’ El Shaarawy.