Campionato, l’Hellas Verona batte il Sassuolo e sale a -5 dal Lecce

Peggio di così non poteva andare per il Lecce di Baroni. Nella coda della 29ma giornata del campionato di calcio di Serie A, l’Hellas Verona di Zaffaroni batte in rimonta il Sassuolo per 2 a 1 grazie ai gol di Ceccherini e Djuric che ribaltano la marcatura di Harroui. Gli scaligeri salgono così a -5 dal Lecce e sperano in una salvezza che sembrava impossibile. A pochi minuti dal termine dell’ incontro del Bentegodi, infatti, i gialloblù erano in svantaggio di un gol e avevano rischiato la disfatta; ma negli ultimi 10′ è successo l’imponderabile che ha fatto esplodere i tifosi veneti.

Nella prossima giornata di campionato, intanto, i giallorossi se la vedranno con la Sampdoria di Stankovic che ha perso in casa per 2 a 3 con la Cremonese grazie ad una marcatura, in pieno recupero, di Sernicola. I lombardi superano in classifica i Liguri che sembrano ormai destinati alla retrocessione.

La speranza del Lecce è che i blucerchiati, con l’umore sotto i piedi, possano giungere in Salento nella sfida del lunch match di domenica 16 aprile senza quella cattiveria agonistica tipica di chi gioca per un obiettivo. Ma gli uomini di Baroni dovranno fare molta attenzione perché nel calcio professionistico nulla è scontato e i salentini hanno solo e soltanto un risultato a disposizione, quella vittoria che che non giunge da troppo tempo.