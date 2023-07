Lecce super. I salentini asfaltano il Padova in amichevole e brillano in tutti i reparti

Guai a dare un significato maggiore di quello che merita all’amichevole giocata e vinta ieri dal Lecce di D’Aversa contro il Padova al ‘Marzari’ di Folgaria. Ma guai anche a sottovalutare una prestazione così interessante contro la forte compagine allenata da Mister Torrente, perché i giallorossi visti all’opera sono sembrati già una squadra in grado di intendersi alla perfezione in tutti i reparti. Bellissima prova di Strefezza e Banda che hanno fatto fare un figurone anche a Rodriguez, bravissimo negli assist ma, come sempre un po’ troppo impreciso e sfortunato al momento del gol. Ottima tenuta della difesa, con Blin che è stato spostato sulla linea difensiva al posto di Baschirotto. In mediana ha brillato Rafia accanto a Hjulmand e Gonzalez.

I gol

Dopo 17 minuti il Lecce Ra già sul 3-0. Spietato in attacco, aggressivo a centrocampo, ermetico in difesa, il team di D’Aversa ha fatto un figurone ovunque e il bottino poteva essere più ampio. I gol di Rafia al 3′, Banda al 10′ Strefezza al 17′, Corfitzen all’84’.

La formazione

Bleve in porta; Venuti, Blin, Pongracic e Gallo in difesa; Rafia, Hjulmand e Gonzalez in mediana; Strefezza, Rodriguez e Banda in attacco.

I cambi nella ripresa

Nella ripresa girandola di cambi e spazio ai fenomeni della Primavera campione d’Italia di Federico Coppitelli.

Intanto dal 46′ Brancolini sostituisce Bleve, fresco di rinnovo contratto come secondo di Falcone che ha appena ufficializzato il suo ritorno dalla Sampdoria di Andrea Pirlo al Lecce.

Al 55′ tocca a Di Francesco, Baschirotto e Bjorkengren rilevare Strefezza, Pongracic e Hjulmand.

Al 71′ Burnete, Pascalau, Dorgu, Corfitzen, Helgason, Maleh e Gendrey prendono il posto di Rodriguez, Blin, Gallo, Banda, Gonzalez, Rafia e Venuti.

Proprio Corfitzen inizia la stagione da dove l’aveva finita siglando il gol del 4 a 0. Il giovane danese si dimostra un cecchino infallibile.