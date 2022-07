Lecce – Bochum 2-3. Doppietta di Colombo e tanto bel gioco nell’amichevole di Bressanone

Il risultato non inganni. Il Lecce di Marco Baroni che nell’amichevole di Bressanone perde 3 a 2 con i tedeschi del Bochum è un gran bel Lecce per spirito, spregiudicatezza e senso della posizione in campo di ogni singolo protagonista. Ad essere bugiardo è il risultato, ma per adesso fortunatamente il tabellino non conta. Un nome su tutti quello di Lorenzo Colombo che, tanto per gradire, regala una doppietta in tre minuti (il primo di destro su ribattuta, il secondo di testa) e fa capire a Cessay che dovrà sudare parecchio per sfilargli di dosso la maglia di titolare nel centro dell’attacco salentino.

I giallorossi scendono in campo con il modulo del 4-3-3. Bleve in porta; da sinistra a destra sulla linea di difesa Gallo, Dermaku, Calabresi e Gendrey; in mediana Helgason, Hjulmand e Gonzalez, il canterano del Barcellona che l’anno scorso ha impressionato nella Primavera di Vito Grieco; Listkowski, Colombo e Strefezza nel reparto avanzato. Sugli scudi come detto l’ariete ex Milan, Lorenzo Colombo: due gol, al 13′ e al 16′, di potenza, astuzia, rapidità, senso della posizione. Roba da far sgranare gli occhi. Poi i tedeschi, l’anno scorso a metà classifica nella Bundesliga, escono fuori, pressano, mettono nell’angolo i salentini e prima accorciano le distanze al 31′ con l’austriaco Stoger per poi pareggiare in chiusura di prima frazione con Holtmann.

La ripresa si apre come era iniziato il primo tempo: i giallorossi sono delle autentiche furie. In difesa non si passa, il centrocampo se ne inventa una dietro l’altra per innescare le punte; Listkowski e Strefezza fanno i funamboli; Colombo spaventa la difesa teutonica. Ma niente: prima l’arbitro annulla un gol ad Helgason sembrato ai più regolare, poi l’ala destra brasiliana coglie la traversa e infine, con il più classico dei contropiedi, il congolese Ganvoula fissa il punteggio sul 3 a 2 per i tedeschi.

Nella ripresa entrano forze fresche: Baschirotto per Gendrey, Di Mariano per Listkowski, Gargiulo per Strefezza, Blin per Helgason, Rodriguez per Colombo, Nizet per Gallo, Majer per Gonzalez. Spazio anche per Brancolini che prende il posto di Bleve.

Intanto Radio Mercato dà per imminente l’arrivo del portiere Vladimiro Falcone.