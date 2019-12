La Fortitudo Lecce chiude l’anno in bellezza, batte Castellaneta 73-66 e torna in corsa per i play off

I ragazzi di coach Rucco sfoderano una grande prestazione in quella che, sulla carta, si presentava come una gara proibitiva contro la seconda forza del campionato, la Supermercati Giandomenico Castellaneta.

Lecce parte forte, a differenza di altre partite, mette subito in chiaro le sue intenzioni. Inizia a martellare gli avversari dentro e fuori dall’arco con uno scatenato Fusco e un Massari particolarmente in palla. Il primo quarto si chiude con un convincente 22-16.

Nel secondo quarto la Fortitudo continua la sua partita ordinata e precisa, mettendo in campo agonismo e concretezza con i nuovi innesti Foscarini e Cappellari protagonisti. Castellaneta con i fratelli Resta cerca in tutti i modi di riavvicinarsi in termini di punteggio, ma i padroni di casa vanno negli spogliatoi ancora in vantaggio sul 42-37.

Nel terzo quarto i leccesi rientrano bene in campo e contengono i tentativi di rimonta guidati da capitan Rampino e l’esperienza dei veterani Todisco, Lozito e Donno. Gli ospiti nell’ultimo quarto agguantano il pareggio, ma solo per poco. Infatti De Filippi e Fusco la chiudono definitivamente con dei canestri pesantissimi che tagliano le gambe a Castellaneta.

Si chiude dunque il 2019 con una grande prestazione e una vittoria fondamentale per la classifica e per il morale in casa Fortitudo. Adesso la squadra allenata da coach Riccardo Rucco avrà a disposizione un lungo periodo di pausa dovuto sia alle feste ma anche al turno di riposo che le spetta da calendario. Prossimo appuntamento il 19 Gennaio ancora in casa, al Palaventura contro la Amatori Martina Franca per continuare la striscia positiva di risultati e salire ulteriormente in classifica.

Tabellini

Parziali (22-16; 20-21; 10-11; 21-18)

Fortitudo Basket Lecce: 73

Guido, Lozito 6, Todisco 9, Foscarini 3, Donno, Massari 10, De filippi 18, Rampino, Fusco 19, Cappellari 8

Supermercati Giandomenico Castellaneta: 66.