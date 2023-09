Rosa del Lecce 2023-2024, a D’Aversa un gruppo forte per scelte vincenti

L’arrivo dell’ esterno d’attacco Sansone alla corte di Mister Roberto D’Aversa completa la rosa del Lecce per la stagione 2023-2024 e la rafforza. In ogni reparto e per ogni ruolo ci sono due, a volte tre scelte/alternative che si giocano il posto creando una sana competizione nello spogliatoio (pur nel rispetto delle gerarchie) e rassicurando staff tecnico e tifosi nella malaugurata ipotesi di un infortunio.

Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera hanno fatto un gran lavoro. La stagione, che già è iniziata benissimo -7 punti in tre partite, frutto di due vittorie interne e un pareggio esterno- promette soddisfazioni. Ma il detto ‘vola basso e schiva il sasso‘ deve sempre essere tenuto presente, mai montarsi la testa.

D’Aversa ha dato un gioco alla squadra e ora sta agli interpreti non deludere.

In porta Falcone è l’unico insostituibile, ma c’è curiosità per vedere alla prova, magari in Coppa Italia, il suo vice Brancolini (preso un anno fa dalla primavera) o il giovane rumeno campione d’Italia, Borbei.

In difesa Gendrey/Venuti e Gallo/Dorgu sono più che assortiti. I titolari centrali Pongracic e Baschirotto possono rifiatare per Touba, Dermaku, Smajlovic e all’ occorrenza il duttile Blin.

A centrocampo Rafia/Oudin/Blin da un lato e Gonzalez/Kaba/Berisha dall’ altro sono una garanzia certa. Faticanti, vice di Ramadani, è più di una promessa.

In attacco le alternative sono tanta roba. A sinistra Banda/Sansone/Corfitzen/Listkowski, a destra Almqvist/Banda/Oudin, al centro Krstovic/Piccoli/Burnete. Senza dimenticare la duttilità di Corfitzen che può giocare anche dall’ altro lato e l’intelligenza tattica di Capitan Strefezza, impiegato come falso nueve.

Il passaggio repentino da un 4-3-3 a un 4-2-3-1 può dare spazio a tutti. Il campionato è lungo, l’occasione per ciascun atleta è dietro l’angolo. Ricordando che spesso è la fortuna che indirizza le carriere, e la fortuna per sua natura è imprevedibile.

Portieri

Borbei, Brancolini, Falcone.

Difensori

Baschirotto, Dermaku, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Touba, Venuti.

Centrocampisti

Berisha, Blin, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani.

Attaccanti

Almqvist, Banda, Burnete, Corfitzen, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.