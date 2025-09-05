Sala si presenta, “Al ‘Via del Mare’ ambiente caldo. Non vedo l’ora di confrontarmi con la Serie A”

“Oggi abbiamo il piacere di presentare Alex Sala, centrocampista del 2001, proviene dal Cordoba e ha sottoscritto un contratto di tre anni con opzione per i prossimi due, nella stagione appena trascorsa, ha segnato 5 gol e fornito altrettanti assist, è una mezz’ala con caratteristiche propositive, ha velocità, dinamismo, buona tecnica e riteniamo sia un elemento che mancava e che potrà darci soddisfazioni”, con queste parole il Direttore Sportivo dei giallorossi Stefano Trinchera, ha presentato, questo pomeriggio il nuovo centrocampista Sala.

“Il Direttore mi ha descritto molto bene, sono un calciatore offensivo che gioca box to box, ho fatto buoni numeri lo scorso anno e mi piace spingermi in fase offensiva”, sono state le prime parole da giocatore del Lecce.

Modello

“Provengo dalla Cantera del Barcellona e mi sono sempre ispirato a Iniesta, ma ho osservato il calcio italiano e non vedo l’ora di confrontarmi con molti colleghi”.

Spogliatoio e allenatore

“Ho trovato uno spogliatoio accogliente, ho parlato molto con Morente prima di arrivare. Il tecnico mi chiede di essere più dinamico in campo e farò ciò che mi chiede”.

Rodriguez

“Conosco Rodriguez, anche se non abbiamo condiviso lo spogliatoio, ma in questo periodo non mi andava di disturbarlo”.

Ambiente

“Mi è piaciuto molto l’ambiente e il clima caldo del ‘Via del Mare’ e per strada ho toccato con mano l’affetto delle persone”.

Caratteristiche

“Ogni calciatore ha le sue caratteristiche, ho trascorso molto tempo con gli spagnoli, ma conoscerò bene tutti ed è un bellissimo ambiente”.

Finalizzazione

“Sono a disposizione del mister e penso che siamo ancora all’inizio, ma sono certo che la squadra saprà avanzare sempre più e cercherò di dare il mio contributo per fare bene”

Numero di maglia

“Anche nel club precedente ho indossato il 6 ed è un numero che mi piace molto”

Altre trattative

“Quando mi hanno detto dell’interesse del Lecce, non ho avuto alcun dubbio, c’erano altre offerte, sia in Spagna che fuori, sono contento della scelta e cercherò di fare del mio meglio”.

Inserimento nel Campionato

“Posso dire che sono pronto ad adattarmi allo stile di gioco della Serie A, sto bene fisicamente e penso di riuscire a farlo”

Modric

“Ho avuto modo di ammirare Modric anche in Spagna, è un modello di ispirazione per tutti e continuerò ad ammirarlo”.

Lecce

“Mi sto adattando alla città, non ho potuta visitarla molto, ma ciò che ho visto mi è piaciuto molto”