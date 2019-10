Sicula Leonzio Women – Salento Women Soccer 3-2, seconda giornata ‘no’ per le giallorosse ferme a 3 punti

Brutta sconfitta per la Salento Women Soccer al “San Gaetano” di Belpasso. Le padrone di casa della Sicula Leonzio fermano con un meritato 3-2 l’avanzata delle giallorosse nella seconda giornata del Campionato di Serie C- girone D.

Primo tempo

Nonostante la netta predominanza delle siciliane, uno squillo di D’Amico porta le giallorosse in vantaggio. Ma le ragazze di mister Scuto non si fanno intimorire e pareggiano i conti con un gran tiro di Martella. Il primo tempo si conclude sul 2-1 per le giallorosse, grazie al gol su punizione di Costadura.

Secondo tempo

Rientrate in campo, le siciliane si procurano un calcio di rigore trasformato da Ndiongue e si portano sul 2-2. Secondo tempo acceso e animi caldi da entrambe le parti, con i rossi per la bianconera Finocchiaro e per la salentina D’Amico.

Intanto le siciliane, ristabilita la parità numerica, ribaltano meritatamente il risultato con un’altra rete di Martella, che mette la firma sul 3-2.

Giornata da dimenticare per le ragazze di Vera Indino, che con una prestazione poco convincente si fermano a 3 punti. Non ci resta che aspettare domenica per il prossimo turno casalingo, in cui le giallorosse proveranno a dare battaglia al Sant’Egidio.

Classifica Serie C – Girone D

Sicula Leonzio Women 6; Pescara CF, Aprilia, Pomigliano e Sant’Egidio 4; Salento, Apulia, Catanzaro e Chieti 3; Free Girls 2; Ludos Palermo e Dream Team 1; Real Bellante e Roma Decimoquarto 0.