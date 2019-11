Salento Women Soccer-Dream Team Napoli 4-2. Poker e seconda vittoria consecutiva. D’Amico certezza

Dopo il successo contro l’Aprilia Racing, la Salento Women Soccer agguanta 3 punti pesanti in casa, che permettono alle giallorosse di scalare la classifica della Serie C femminile.

Prestazione nel complesso non soddisfacente, osserva la tecnica Vera Indino: “Ci teniamo stretti i tre punti ma la prestazione della squadra a me non è piaciuta. Putroppo, le mie ragazze hanno commesso l’errore di adeguarsi al modo giocare delle avversarie e questo non va assolutamente bene”.

La tripletta dell’inarrestabile D’Amico e il gol di Cazzato, che chiude il primo tempo sul 2-0, però parlano chiaro. Servono a poco le due reti delle biancocelesti, che provano a riaprire il match trasformando due rigori, il primo alla ripresa e il secondo dopo la quarta segnatura delle salentine. Il tabellino dice, quindi, 4-2 per le padrone di casa.

Prossimo appuntamento casalingo domenica alle 14.30 presso il Comunale di Collepasso contro il Catanzaro.

Classifica Serie C, girone D

Pomigliano 14; Sant’Egidio 12; Sicula Leonzio, Ludos Palermo, Pescara 11; Aprilia Racing, Chieti 10; Salento Women Soccer 9; Free Girls 7; Catanzaro 6; Dream Team Napoli 5; Apulia Trani 4; Real Bellante 3; Roma XIV 2.