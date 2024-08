Lecce Primavera, è nata una stella. Bertolucci segna tre gol e impressiona il Deghi Center

Nel Lecce Primavera di Mister Scurto è già nata una stella che fa ben sperare anche in chiave prima squadra. Del resto i giovani se non li lanciano da subito i giallorossi quali altri club della massima serie dovrebbero farlo? Stiamo parlando del centravanti francese di chiare origini italiane Sandro Bertolucci, visto all’ opera nella seconda giornata del Campionato Primavera in cui i salentini hanno affrontato al Deghi Center di San Pietro in Lama e affossato per 5-1 l’Udinese di Mister Bubnjic. Con una tripletta messa a segno nel primo tempo al 13′, 26′ e 41′ il centravanti del Lecce (di Kovac e Winkelmann le altre marcature sempre nella prima frazione) ha fatto lustrare gli occhi a tutti.

19 anni, nato in un piccolo paesino della Costa Azzurra tra Marsiglia e Monaco, l’attaccante preso questa estate da Pantaleo Corvino proprio dalla Primavera del Monaco, ha dimostrato reattività, potenza, furbizia, intelligenza, sano egoismo, tenacia, fiuto per il gol come solo gli attaccanti di razza fanno intravedere sin dalle prime apparizioni.

Non è tanto il numero di gol che fa entusiasmare (la difesa friulana deve essere quanto meno registrata visto che in due partite di campionato ha incassato 9 reti) ma i movimenti dell’ attaccante, il suo senso della posizione dentro e fuori dall’ area di rigore. Una bella sorpresa quella che hanno avuto i tifosi giallorossi, nella speranza che la prima squadra oltre ai rinforzi di categoria non disdegni di dare la possibilità ai giovani di mettersi in mostra da subito. Rispetto ad alcuni titolari di Mister Gotti visti nella sfida di esordio con l’Atalanta, siamo certi che atleti come Burnete, Daka e McJannet non avrebbero sfigurato. E adesso speriamo che Bertolucci continui con questa impressionante capacità di timbrare il cartellino nelle porte avversarie.