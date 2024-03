Seria A, lotta per la salvezza. Vincono Sassuolo e Cagliari, domenica c’è Lecce-Verona

Il mischione per la lotta alla salvezza nel campionato italiano di calcio di Serie A regala emozioni infinite. Sei squadre in tre punti in coda alla classifica sono garanzia di spettacolo…e di sofferenza per chi si trova invischiato. In attesa di Lecce-Hellas Verona, che potrebbe risultare decisiva per una delle due compagini, e in attesa anche di Milan-Empoli, negli anticipi del sabato il Cagliari di Ranieri ha superato per 4 a 2 la Salernitana di Fabio Liverani, mentre il Sassuolo di Davide Ballardini, reduce dalla sconfitta di sette giorni fa al Bentegodi, ha superato il Frosinone di Eusebio Di Francesco per 1-0.

Potremmo a questo punto dire che i campani di Salerno si tirano fuori dalla lotta, arrendendosi definitivamente al futuro in cadetteria. Troppo pochi i 14 punti racimolati in 28 giornate di campionato per sperare nella salvezza.

Claudio Ranieri vuol dire garanzia di serietà, qualità, affidabilità. Il decano degli allenatori italiani sta salvando i sardi, grazie anche ai gol dell’ex salentino La Padula. Il Cagliari arriva a quota 26, mentre solo tre giornate fa era penultimo.

Il Frosinone sembra essere quello messo peggio. 5 sconfitte negli ultimi 6 match. Un solo punto ottenuto dopo il pari interno contro il Lecce di D’Aversa. I tre punti sono una boccata d’ossigeno per il Sassuolo, a dimostrazione che Mister Ballardini, quando c’è da fare qualche miracolo in coda alla classifica, raggiunge sempre l’obiettivo.

Sadico l’andamento del match al Mapei Stadium: prima l’arbitro La Penna assegna un rigore ai ciociari per fallo di Thorstvedt, poi viene richiamato dal Var, quindi annulla il rigore che Soulè si stava apprestando a trasformare con la palla messa sul dischetto e nel capovolgimento di fronte gli emiliani passano in vantaggio con un gol proprio del norvegese che aveva causato il penalty nell’azione precedente. All’ultimo minuto viene fischiato un rigore per i laziali ma il brasiliano Kaio Jorge lo manda al lato di Consigli. Che sia questo il segno di un destino funesto?

Nella prossima giornata: Empoli-Bologna, Salernitana-Lecce, Frosinone-Lazio, Roma-Sassuolo, Verona-Milan e Monza Cagliari. Che finale di stagione!

Classifica in coda dopo 28 giornate

Genoa: 33

Cagliari: 26

Lecce: 25

Empoli: 25

Udinese: 24

Frosinone: 24

Verona: 23

Salernitana: 14.