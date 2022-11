Lecce contro l’Atalanta alla ricerca della prima vittoria al “Via del Mare”, le probabili formazioni

Dopo la bella prova di venerdì sera alla “Dacia Arena”, nella quale si è espressa una buona mole di gioco e due pali hanno negato una meritata vittoria, questa sera i giallorossi sono scesi nuovamente in campo, nel penultimo turno di Campionato prima della sosta per disputare i Mondiali in Qatar.

Contro la compagine orobica, quella dal miglior rendimento in trasferta, mister Marco Baroni, come annunciato nella consueta conferenza stampa pre-gara, potrebbe apportare alcune modifiche allo schieramento iniziale, soprattutto per quel che riguarda la difesa, quindi, probabile il ritorno di Pongracic al fianco di Baschirotto, mentre mediana e reparto avanzato dovrebbero essere gli stessi visti in Friuli, con la conferma di Colombo al centro dell’attacco.

Gasperini, dal canto suo, si vede costretto a fare a meno dell’ex Muriel e di Zappacosta, ma può contare sul ritorno di Palomino, assolto dalle accuse di doping. Demiral non farà parte dello schieramento iniziale, mentre dovrebbe giocare dall’inizio Zapata.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Zapata. All. Gasperini.