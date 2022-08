Il Lecce torna in campo nel turno infrasettimanale, giallorossi all’esame Napoli. Le probabili formazioni

Dopo la buona prova messa in campo contro l’Empoli che, però, ha portato in cassa solo un punto, ancora poche ore e i giallorossi di mister Marco Baroni scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “San Paolo-Diego Armando Maradona”, nella sfida che li vedrà opposti al Napoli.

Con ogni probabilità, l’allenatore dei salentini, come dichiarato nel corso della conferenza stampa pre-gara, farà rifiatare qualche giocatore che ha maggiormente giocato, soprattutto in vista dell’altra partita che da qui a tre giorni vedrà impegnati capitan Hjulmand e compagni con il Torino, sempre in trasferta.

Il tecnico toscano, quindi, potrebbe schierare dall’inizio Tuia, al posto di Baschirotto, in mediana Blin potrebbe ritrovare un posto da titolare in sostituzione di Gonzalez, mentre, sulla corsia sinistra d’attacco, Di Francesco dovrebbe essere preferito a Banda.

Nel Napoli di Luciano Spalletti, dove in questa settimana si è parlato di più dell’affaire Cristiano Ronaldo che di calcio giocato, possibile l’esordio dall’inizio per il nuovo acquisto Raspadori , con il passaggio al modulo 4-2-3-1

Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen.

LECCE (4-3-3): Falcone, Gallo, Tuia, Pongracic, Gendrey; Bistrovic, Hjulmand, Blin; Di, Strefezza, Ceesay, Francesco.

ARBITRO: Marcenaro.