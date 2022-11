Lecce contro la Sampdoria per chiudere in bellezza il 2022, le probabili formazioni

Dopo la prima vittoria tra le mura amiche – con una prestazione che ha sfiorato la perfezione – ottenuta ai danni dell’Atalanta, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno in campo sul terreno di gioco dello Stadio “Marassi” di Genova, nella sfida delle ore 18.00 che li vedrà opposti alla Sampdoria, diretta concorrente per la zona salvezza, attualmente al penultimo posto della graduatoria, a 6 punti di distacco dal Lecce.

Vincere, significherebbe conservare, il distacco dalle dirette inseguitrici e chiudere in bellezza il 2022, visto che questa è l’ultima partita dell’anno, dopodiché il torneo si fermerà per dare spazio ai mondiali in Qatar.

In occasione della sfida con i blucerchiati, mister Marco Baroni, si vedrà costretto a fare a meno di Pezzella, fermato da una gastroenterite, oltre a Dermaku, ma per il resto avrà a disposizione tutti i suoi ragazzi. Nella consueta conferenza stampa pre-gara, il tecnico ha affermato che questa mattina vedrà quali calciatori gli sembreranno maggiormente pronti, sia dal punto di vista fisico, che mentale, ma dovrebbe orientarsi sullo stesso undici visto all’opera con gli orobici, con un cambio al centro della difesa: Umtiti al posto di Pongracic.

Stankovic deve fare i conti con la squalifica di Colley, in panchina, inoltre, non potrà essere presente, dopo aver rimediato un’espulsione contro il Torino. Al suo posto un’ex conoscenza del Lecce, Nenad Sakic, ex difensore classe ’71, che ha militato nelle file salentine nella stagione 1997/1998.

Probabili formazioni

Sampdoria (3-5-2): Audero; Ferrari, Murillo, Amione; Bereszynski, Rincon, Villar, Djuricic, Augello; Gabbiadini, Caputo.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Le altre sfide

Empoli – Cremonese 2-0 (anticipo del venerdì)

Napoli – Udinese (sabato, ore 15.00)

Bologna – Sassuolo (sabato, ore 20.45)

Atalanta – Inter (domenica, ore 12.30)

Monza – Salernitana (domenica, ore 15.00)

Roma – Torino (domenica, ore 15.00)

Verona – Spezia (domenica, ore 15.00)

Milan – Fiorentina (domenica, ore 18.00)

Lazio – Juventus (domenica, ore 20.45)