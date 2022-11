Lecce-Atalanta 2-1, Baschirotto e Di Francesco griffano il primo successo al “Via del Mare”

Contro la migliore squadra in trasferta del campionato di Serie A, arriva la prima vittoria in casa dei giallorossi, grazie ai gol nel giro di due minuti di Baschirotto e Di Francesco (leggi le pagelle). Termina 2-1 per il Lecce la sfida contro l’Atalanta nell’anniversario della presidenza di Saverio Sticchi Damiani.

Dopo il bel Lecce visto a Udine – fortunatamente lontanissimo parente della squadra della trasferta di Bologna e della gara interna con la Juventus – a cui due pali hanno negato una meritata vittoria, questa sera i giallorossi sono scesi nuovamente in campo tra le mura amiche dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti all’Atalanta.

Nel turno infrasettimanale, il penultimo prima della lunga sosta per consentire di disputare i Campionati del Mondo In Qatar, capitan Hjulmand e compagni hanno cercato la prima vittoria casalinga della stagione, al cospetto della compagine con il miglior rendimento in trasferta.

In occasione della sfida con gli orobici, mister Marco Baroni ha optato per due cambi, uno nel reparto arretrato, Pongracic al posto di Umtiti e l’altro in quello avanzato, con il ritorno di Di Francesco dall’inizio al posto di Banda.

La formazione iniziale

Il Lecce, si è quindi schierato con il consueto modulo 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo; Blin, Hjulmand e Gonzalez in mediana; Strefezza, Colombo e Di Francesco a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono poco più di quattro minuti e gli ospiti hanno una buona occasione. Zapata prende palla poco dopo la trequarti e brucia i marcatori e si presenta solo davanti a Falcone che gli chiude lo specchio. All’ottavo il tiro a giro di Strefezza termina tra le mani di Sportiello. Al 16mo occasione per i giallorossi, Gendrey prende palla, entra in area e crossa rasoterra all’indirizzo dell’accorrente Colombo, il cui tiro va di poco fuori. al 28mo Strefezza Serve Di Francesco in area, ma prima che possa concludere da buona posizione, l’esterno ex Bologna viene anticipato

Giallorossi in gol

Al 28mo i salentini vanno meritatamente in vantaggio. Corner per il Lecce, batti e ribatti in area, la palla arriva a Baschirotto che salta più alta di tutti e deposita alle spalle di Sportiello.

Raddoppio salentino

Trascorrono solamente due minuti che i ragazzi di Baroni raddoppiano. Colombo va in pressione su Okoli che perde palla ai danni di Di Francesco, l’11giallorosso prende la sfera, scarta il diretto marcatore, mette a sedere il portiere degli orobici e deposita a porta vuota. L’esterno dei giallorossi si conferma vero e proprio killer degli orobici.

L’atalanta accorcia le distanze

Al 40mo la formazione di Gasperini accorcia le distanze. Malinovski dalla trequarti serve Zapata che brucia i difensori giallorossi, si presenta solo davanti a Falcone e mette in gol con un rasoterra.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al primo minuto Gonzalez da fuori manda alle stelle. al 13mo orobici vicini al pareggio. Corner di e preciso colpo di testa di Djimsiti, ma Falcone compie un miracolo e con la punta delle dita devia in angolo. Al 18mo Di Francesco manda di poco sopra il montante. Al 25mo, ancora Gonzalez manda altissimo. Al 29mo il rasoterra di Malinovski termina di poco a lato. Al 33mo Ceesay, subentrato a Colombo si divora il terzo gol. retropassaggio per Sportiello, il numero 57 degli orobici non è perfetto sul rinvio, sul pallone si avventa il 77 gambiano si avventa sulla palla, ma a porta vuota manda fuori. Al 41mo Oudin manda a lato. Al 44mo Ceesay di Testa spedisce alto.

Un uno/due micidiale manda al tappeto l’Atalanta, che dopo aver accorciato le distanze tenta di raggiungere il pari, ma non ci riesce complice una grande prova di attenzione dei salentini che concedono ben poco agli attaccanti avversari. I ragazzi di Baroni confermano i progressi visti in Friuli, ma questa volta la vittoria è arrivata. Sabato si torna in campo nella sfida con la Sampdoria.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 5 Pongracic, 6 Baschirotto, 9 Colombo (27 st Colombo), 11 Di Francesco (18 st Banda), 16 Gonzalez, 17 Gendrey (37 st Umtiti), 25 Gallo, 27 Strefezza (18 st Oudin), 29 Blin (27 st Bistrovic), 42 Hjulmand ©. A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini, 4 Cetin, 7 Askildsen, 8 Bistrovic, 13 Tuia, 14 Helgason, 19 Listkowski, 22 Banda, 28 Oudin, 31 Voelkerling, 77 Ceesay, 93 Umtiti, 97 Pezzella, 99 Rodriguez. All. Marco Baroni

Atalanta 1907: 57 Sportiello, 5 Okoli, 13 Ederson, 15 De Roon © (1 st Koopmeiners), 18 Malinovskiy (34 st Hojlund), 19 Djimsiti, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 88 Pasalic (24 st Lookman), 91 Zapata, 93 Soppy. A disposizione: 1 Musso, 31 Rossi, 2 Toloi, 3 Maehle, 6 Palomino, 7 Koopmeiners, 10 Boga, 11 Lookman, 17 Hojlund, 23 Vorlicky, 28 Demiral, 33 Hateboer, 42 Scalvini. All. Giampiero Gasperini

Arbitro: Gianluca Aureliano sez. di Bologna Assistenti: Niccolo Pagliardini sez. di Arezzo – Marco Scatragli sez. di Arezzo IV Ufficiale: Daniele Paterna della sez. di Teramo VAR: Luigi Nasca sez. di Bari – AVAR Salvatore Longo sez. di Paola

Marcatori: 28 pt Baschirotto (L) 30 pt Di Francesco (L) 40 pt Zapata (A)

Note: ammoniti 23 st Blin (L) 30 st Ruggeri 47 st Koopmeiners (A) spettatori 19.948 incasso 399.545,94 angoli 3-2 per il Lecce recupero 2 pt 5 st