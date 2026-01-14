Infortunio a Francesco Camarda, trauma alla spalla e stop di 15 giorni.

Brutte notizie in casa Lecce, dopo lo stop del difensore Gaspar squalificato per tre giornate, oggi sono state rese note le condizioni dell’attaccante Francesco Camarda. La punta scuola Milan si è sottoposto a una consulenza ortopedica specialistica a Milano per valutare l’entità del problema alla spalla. L’esito degli esami ha chiarito i tempi di recupero e la natura dell’infortunio.

Il controllo clinico effettuato nel capoluogo lombardo ha confermato i sospetti iniziali dello staff medico giallorosso. Camarda ha riportato un trauma contusivo alla spalla destra.

Secondo il protocollo riabilitativo stabilito dagli specialisti, per il calciatore sono stati prescritti 15 giorni di riposo assoluto, questo significa che Camarda dovrà saltare almeno i tre prossimi impegni ufficiali quello di oggi contro l’Inter, di domenica con il Milan e molto probabilmente, quello di sabato 24 gennaio con la Lazio