Di Francesco, “Contro il Milan crederci ed essere in partita fino alla fine”. I convocati

“Contro il l’Inter abbiamo fatto un’ottima prova e domani dovremo cercare di ripercorrere quella strada. Bisognerà essere in partita fine alla fine e crederci di più”, con queste parole mister Eusebio Di Francesco commenta la sfida contro l’Inter disputata mercoledì sera e, contestualmente, presenta la partita di domani che vedrà i giallorossi opposti al Milan.

“Davanti avremo una grande squadra, forte tecnicamente, ma dovremo mantenere un livello di attenzione alto.

Al di là di fare giocare Ramadani e Banda dall’inizio, il loro rientro mi dà la possibilità di avere maggiore scelta sia al via della partita, che durante.

Devo ancora scegliere il sostituto di Veiga squalificato, valuterò nelle prossime ore, Pierotti ha sì le caratteristiche per poterlo sostituire, ma in campionato non lo ha mai fatto dal primo minuto.

Fofana e Ngom sono due centrocampisti, entrambi di contenimento, ma con caratteristiche differenti l’uno dall’altro. Il primo nasce difensore centrale e deve entrare nelle dinamiche della squadra, perché ha fatto pochissimi allenamenti con noi e lo stesso vale per il secondo, anche se contro i nerazzurri era in panchina.

Siebert ha fatto una grande partita mercoledì, non ha giocato tantissime gare in questo campionato e dobbiamo valutarne la forma, mi auguro che abbia recuperato.

Come sempre ho dubbi sull’undici titolare, ma quando accade sono contento. Ovviamente più che di dubbi, , quando si fanno tante partite così ravvicinate, bisogna capire le condizioni dei calciatori e mettere in campo chi sta meglio.

Il Milan riesce a far ruotare sia davanti che in mezzo al campo giocatori di grandissima qualità e possono inserire a partita in corsa calciatori che ci possono creare difficoltà”.

I Convocati

Intanto l’allenatore abruzzese, per la partita di domani ha convocato i seguenti calciatori:

PORTIERI

30. Falcone 1. Früchtl 32. Samooja

DIFENSORI

25. Gallo 18. Jean 21. Kouassi 3. Ndaba 13. Pérez 5. Siebert 44. Tiago Gabriel

CENTROCAMPISTI

29. Coulibaly 8. Fofana 16. Gandelman 14. Helgason 77. Kaba 93. Maleh 36. Marchwiński 79. Ngom 20. Ramadani 6. Sala

ATTACCANTI

19. Banda 7. Morente 11. N’Dri 50. Pierotti 23. Sottil 9. Štulić