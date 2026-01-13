Lecce recupera la gara contro l’Inter, la vigilia di Di Francesco

Dopo il vero e proprio suicidio di domenica scorsa contro il Parma, quando, in vantaggio dopo soli 54 secondi di gioco e in totale controllo della partita, sono rimasti in inferiorità numerica e sono crollati, rimediando una sonora sconfitta, nella serata di domani i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “San Siro”, nella sfida che li vedrà opposti all’Inter.

Nel recupero della 16ma giornata, capitan Falcone e compagni cercheranno l’impresa impossibile, affidandosi come sempre alla fortuna che li contraddistingue da tre anni a questa parte e che è stata grande alleata nella gara di Torino contro la Juventus.

“La squadra ha dimostrato di stare bene fisicamente, è ovvio che eravamo dispiaciuti per una serie di errori. Potevamo essere più attenti nei momenti chiave della partita. Domani sarà difficile, ma abbiamo l’obiettivo di fare una grande gara”, ha affermato Di Francesco alla vigilia.

“Dovremo essere compatti e corti, una squadra unita, conosciamo il loro potenziale e dovremo essere bravi a sorprenderli.

“Gaspar ha fato un fallo di frustrazione e dobbiamo fare in modo di non commettere questi errori, non possiamo permetterci determinate reazioni, ma mi aspetto una prova concreta da parte dei ragazzi.

Camarda non ci sarà, dovrebbe rientrare Morente, abbiamo tre squalificati e Jean sarà convocato.

Sul mercato ci affidiamo alla competenza del Direttore Corvino, sappiamo cosa serve, ma ho grandissima fiducia.

L’Inter ha una grande organico, sanno attaccare con gli esterni, è avvio che se ci mettiamo a difendere bisognerà farlo bene, qualche accorgimento lo prenderò. Questa squadra ha fatto tante buone cose, anche con il Parma, purtroppo è andata come non avremmo voluto, ho riflettuto tanto, ma adesso ci sono gli altri incontri.

Bisogna approcciare le partite con il giusto atteggiamento e con rispetto, bisogna crederci sempre, il nostro focus all’interno della gara deve essere amplificato, soprattutto contro questi avversari di livello.

Siebert sostituirà Gaspar, non so chi sarà il vicecapitano, Gaspar penso che sia molto pentito di quanto fatto e dell’errore e in mezzo al campo valuteremo chi giocherà al posto di Ramadani, potrebbe esordire dall’inizio qualche nuovo acquisto”.