Le pagelle di Lecce – Atalanta. Giallorossi finalmente spavaldi e agguerriti su ogni pallone

Un Lecce spavaldo e guerriero vince contro l’Atalanta (leggi la cronaca del match) nel primo successo interno del campionato di calcio di Serie A 2021-2022. Le pagelle della gara non mentono: voti alti per tutti, soprattutto per la grinta che è andata in crescendo in un finale difficile in cui i salentini hanno raddoppiato gli sforzi per avere la meglio sui più quotati orobici. Il successo arriva nell’anniversario del settennato presidenziale di Saverio Sticchi Damiani: il 9 novembre del 2015 il Lecce era in serie C1.

Baschirotto e Di Francesco firmano un successo fondamentale per il proseguio della stagione che consente agli uomini di Marco Baroni di staccare le tre squadre di coda destinate alla retrocessione e di recarsi a Genova per la sfida di sabato prossimo contro la Sampdoria di Dejan Stankovic con la consapevolezza dei propri mezzi.

Oltre ai marcatori, menzioni speciali per Pongracic e Strefezza. Bene il centrocampo con un monumentale Gonzalez. Che ancora una volta Pantaleo Corvino ci abbia preso?

Le pagelle

Falcone: 6,5

Gendrey: 6

dall’83’ Umtiti: s.v.

Baschirotto: 7,5

Pongracic: 7

Gallo: 6

Blin: 6,5

dal 72′ Bistrovic: s.v.

Hjulmand: 6,5

Gonzalez: 7

Strefezza: 7

dal 64’Oudin: 6

Colombo: 6

dal 72′ Ceesay: 6

Di Francesco: 7,5

dal 63′ Banda: 6

All. Baroni: 7