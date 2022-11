Colombo, Sottil, Baroni e Gonzalez commentano il pareggio tra Udinese e Lecce

“È stato un pareggio importante per riprendere il nostro cammino, ogni punto è fondamentale, soprattutto in trasferta”, è stato Lorenzo Colombo, attaccante scuola Milan, autore del gol del vantaggio giallorosso a commentare per primo la sfida tra Udinese e Lecce.

“Sono contento di aver giocato attaccando l’area, è un po’ quello che mi manca. A tutte le squadre servono gol, lavoro ogni giorno per cercarlo con la cattiveria giusta e quello che viene prendo. Dedico la rete alla mia ragazza”.

Dopo la punta dei salentini ha risposto alle domande dei giornalisti l’allenatore dei padroni di casa, Andrea Sottil: “Partita divisa in due, nel primo tempo non siamo precisi nella sponda e sfortunati nel contrasto, ma anche poco reattivi, poi abbiamo mostrato coraggio e determinazione, è stato un crescendo, abbiamo avuto le palle per vincerla, in questo momento le situazioni non ci sono molto favorevoli, ma nella ripresa abbiamo schiacciato il Lecce.

Tutte le gare sono una battaglia, non stiamo vincendo, ma sono contento per il carattere mostrato. Beto e Success si completano, oggi hanno lavorato bene ed è una soluzione che ho, ma in A non bisogna perdere gli equilibri.

Questa squadra è partita in maniera formidabile, adesso questi pareggi possono sembrare negativi, ma così non è. Non vinciamo, ma abbiamo avuto sempre tantissime occasioni per farlo, con Lazio, Atalanta e Cremonese, ma la palla non è entrata e non posso imputare nulla ai miei ragazzi”.

È stata poi la volta del tecnico dei giallorossi, Marco Baroni: “Sono soddisfatto per il pari, ma più che altro per la prestazione, i ragazzi sono stati bravi e coraggiosi. Dobbiamo trovare ancora qualche soluzione, ma c’è tanta voglia di lavorare. La squadra ha fatto un’ottima partita e voglio ringraziare i miei calciatori. Dobbiamo andare sempre in campo senza temere il risultato.

Ci manca qualcosa, come la vittoria in casa, poi c’è stato il gol dell’Inter a 4 secondi dalla fine, e i pali contro Juventus e oggi, ma a me interessa l’atteggiamento, vogliamo continuare giocare in questo campionato, siamo giovani e questo ci deve dare sana spregiudicatezza. La strada è giusta, ma sappiamo anche che bisogna vincere le partite, ma siamo sulla strada giusta.

Colombo ha tante potenzialità, spesso pensa troppo e gli dico che deve lasciarsi andare e lavorare un po’ da prima punta, perché ha sempre giocato da attaccate defilato, da parte sua c’è molta applicazione, arriva sempre per primo agli allenamenti e oggi ha sfruttato la sua occasione. Umtiti in questi ultimi quattro anni ha sofferto tanto, il problema che aveva è recuperato, oggi gli ho chiesto di fare anche solo mezz’ora e ha giocato come lui sa, nonostante la situazione tra Barcellona e Lecce sia differente, ha umiltà e ci ha dato un grande insegnamento e con il lavoro si riperderà ciò che era suo.

Per noi l’apporto dei tifosi è fondamentale, ma tutta la città vice la Serie A e i colori del Lecce, abbiamo più di 20mila abbonato e i tifosi vengono sempre allo stadio, anche in trasferta, facendo sacrifici e lo dico sempre alla squadra”.

Ultimo a presentarsi davanti ai microfoni il centrocampista dei salentini Joan Gonzalez: “Portiamo a casa un punto, ma potevamo avere qualcosa di più, abbiamo messo in difficoltà l’Udinese e oggi ci manca qualcosa.

La settimana scorsa siamo stati un po’ dietro e oggi abbiamo giocato più alti e fatto questa prestazione.

Umtiti ci aiuta dentro e fuori dal campo e con la palla ai piedi è eccezionale.

Sarà un campionato strano per la pausa per il Mondiale, dobbiamo approfittare della sosta, ricaricare le batterie e continuare a lavorare sodo”.

Gli allenamenti riprenderanno questo pomeriggio allo Stadio “Via del Mare”