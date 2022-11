Nell’anticipo della 13ma giornata, Lecce di scena a Udine. Le probabili formazioni

Certo, meno di una settimana non sarà servita per risolvere tutti i problemi, ma si spera che almeno qualcosa in attacco si sia sistemata, evitando situazioni come quelle viste contro la Juventus, in cui, per oltre 90 minuti si è fatto un solo tiro in porta.

Ancora poche ore e i giallorossi di mister Marco Baroni scenderanno sul terreno di gioco della “Dacia Arena”, nella sfida che li vedrà opposti all’Udinese.

Una gara difficile quella di oggi, contro una compagine autentica rivelazione del torneo che, però, nelle ultime due partite ha rimediato un solo punto e di conseguenza, andrà in campo agguerrita alla ricerca della vittoria.

In occasione della sfida con i bianconeri, l’allenatore dei salentini, potrebbe dare vita a qualche cambio rispetto all’incontro contro la formazione sabauda.

In difesa si potrebbe rivedere la coppia Baschirotto-Umtiti al centro, con il ritorno a sinistra di Pezzella; invariato il centrocampo, nel tridente d’attacco Banda dovrebbe tornare dal primo minuto.

Andrea Sottil, invece, si vede costretto a rinunciare a Lovric e al suo posto, quindi, spazio a Samardzic; in attacco confermati Success e Delofeu.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Ebosse, Perez, Bijol; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu. Allenatore: Andrea Sottil

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda. Allenatore: Marco Baroni